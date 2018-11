Overvaller Mexicaanse bus krijgt rake klappen van zijn moeder die tussen de passagiers zit: “Zó heb ik je niet opgevoed!” Redactie

05u38 0 Een overvaller van een bus in een achterbuurt van Mexico Stad kreeg de schrik van zijn leven toen hij ineens zijn moeder tussen de passagiers zag zitten. Die bedacht zich geen moment en gaf haar zoon een flink pak slaag.

Gewapend en vast van plan om eens een goede slag te slaan, stapte de 35-jarige Ramón de bus in. Onder bedreiging van het wapen zei hij de passagiers hun geld en waardevolle bezittingen in te leveren.

Eén voor één ging hij alle inzittenden af, tot hij op een van de laatste banken zijn moeder zag zitten. Die aarzelde niet, trok een van haar schoenen uit en gaf haar zoon daarmee een paar rake klappen. Ze schreeuwde dat ze hem zo niet had opgevoed en dat hij alles moest teruggeven. Of het nog niet genoeg was, droeg ze haar zoon daarna over aan de politie en spoorde ze haar medepassagiers aan om een aanklacht tegen hem in te dienen.

“Ik heb hem altijd gezegd om de weg van God te volgen”, verklaarde ze later, haar afgrijzen over het gedrag van haar zoon niet verbergend.

Een van de passagiers slaagde erin om een paar beelden te maken van de klappen die de ongelukkige overvaller van zijn mamá kreeg. Die zette hij op internet, waarna de mislukte beroving viraal ging en in diverse Mexicaanse media breed werd uitgemeten.