Overstromingen laten spoor van vernieling achter in Athene

In de straten en huizen ligt een dik pak modder nadat hevige regenbuien overstromingen hebben veroorzaakt. Door het meegesleurde puin zijn sommige straten niet of moeilijk toegankelijk. Auto’s zitten vast in de modder of liggen ondersteboven. Ook dit weekend wordt er nog slecht weer verwacht.

Overstromingen in de buitenwijken van Athene hebben afgelopen dagen chaos en vernieling achtergelaten. Vijftien mensen zijn om het leven gekomen, 23 anderen raakten gewond. Er zijn ook nog steeds mensen vermist.