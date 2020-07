Overstromingen in Japan: al zeker 18 doden, nog 17 vermisten ADN

05 juli 2020

10u57

Bron: Belga 0 Het aantal slachtoffers en vermisten na de zware overstromingen in Japan blijft oplopen. Volgens een nieuwe balans van de hulpdiensten zijn er officieel al 18 doden en nog 17 vermisten. Dat melden Japanse media zondag.

In het zuidwesten van Japan werden zaterdag meer dan 200.000 mensen geëvacueerd door de zware regenval. Die leidde tot overstromingen en aardverschuivingen.

Het noodweer teisterde het eiland Kyushu, in het zuidwesten van Japan, in de provincies Kumamoto en Kagoshima. Daar viel 98 millimeter regen per uur, een record. Rivieren traden er buiten hun oevers en veroorzaakten zware overstromingen.



Er zijn al zeker 18 dodelijke slachtoffers en in de regio zijn er nog 17 mensen vermist opgegeven. De hulpdiensten slaagden er in om 50 mensen te redden in Kuma Village, zo'n 950 kilometer ten zuidwesten van Tokyo.

Het treinverkeer werd stilgelegd en het leger is opgeroepen om te helpen.