Overstromingen in Griekenland: vijf doden waaronder baby, aanzienlijke schade

09 augustus 2020

13u35

Bron: AD.nl 12 Bij overstromingen als gevolg van stortregens zijn vandaag vijf mensen om het leven gekomen op het eiland Euboea (Evia), na Kreta het grootste eiland van Griekenland. Onder de slachtoffers bevindt zich een acht maanden oude baby, melden de autoriteiten. Daarnaast wordt nog een persoon vermist.

De baby werd vanmorgen dood aangetroffen door de ouders in hun woning in het dorp Politika. Het ouderpaar zelf is veilig, verklaarde de brandweer tegenover persbureau AFP. Uren eerder hadden brandweerlieden een 86-jarige vrouw en een 85-jarige man “bewusteloos” aangetroffen in twee verschillende woningen. De twee slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis waar slechts hun dood kon worden vastgesteld.

Naast Politika leden ook nabijgelegen dorpen - Bouzi, Lefkanti en Kontodespoti - aanzienlijke schade. Tientallen woningen zijn overstroomd. Bewoners moesten noodgedwongen een veilig heenkomen zoeken op de dakterrassen. Het regionale wegennet liep zware schade op. Sommige wegen aan de westkant van het eiland zijn afgesneden door modder- en waterstromen. Daardoor konden sommige brandweervoertuigen de getroffen gebieden niet bereiken.

Ook toeristen zitten in de problemen door het noodweer op het eiland. Volgens het Griekse persbureau Ana zitten veel vakantiegangers vast op een camping in de buurt. De brandweer en de kustwacht gaan op pad om gestrande mensen te redden. Daarbij worden ook helikopters ingezet. “We maken nachtmerrieachtige tijden door, alle middelen zijn ingezet”, zei Ana Fanis Spanos, de prefect van centraal Griekenland. (Lees hieronder verder.)



Thalia

De overstromingen zijn het gevolg van storm Thalia. Die gaat gepaard met stortregens en heeft veel regio’s op het Griekse vasteland getroffen. De weersomstandigheden zullen zich in de loop van vandaag verbeteren.

Door het gebrek aan adequate controles in de bouwsector en op het vlak van de ruimtelijke ordening komen overstromingen na stormen veel voor in Griekenland.

In november 2017 vielen bij overstromingen in Mandra, een dorp in een industriegebied 30 kilometer ten westen van Athene, 24 doden. Modderstromen verwoestten meer dan duizend gebouwen, huizen, winkels en pakhuizen.