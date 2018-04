Overspel, stalking of een werknemer die onterecht thuis zit? Waar de politie verzaakt, duikt de privédetective op Irene de Zwaan

18 april 2018

15u05

Bron: de Volkskrant 1 De Nederlandse politie heeft de laatste jaren flink moeten beknibbelen op capaciteit. Er is daardoor nauwelijks tijd voor ‘ kleine’ criminaliteit. Niet gek dus dat wanhopige particulieren steeds vaker een privédetective inhuren.

Aan de muur van het bescheiden kantoor van Nederlander Tom Heijm (57) hangt een kleurrijk schilderij waarop de privédetective treffend staat afgebeeld met twee lege koffertjes. Een aandenken van ‘Bjorn’, die voor 11.500 euro aan gestolen fotoapparatuur achterover drukte. Heijm traceerde hem op verzoek van de winkel die de apparatuur verhuurde. "Mooi is de waarheid", heeft Bjorn er als wijze van bedankje boven geschreven. "De waarheid is niet altijd mooi."

Heijm kwam er via een kopie van Bjorns ID-kaart achter dat hij in Zuid-Limburg woonde. Maar na een lange rit stond de privédetective voor een dichte deur. Gelukkig deed even verderop de broer van de verdachte wel open.

Met de nodige overredingskracht, die Heijm naar eigen zeggen heeft opgedaan in de achttien jaar dat hij voor de politie werkte, wist hij de verdachte via deze broer te overtuigen contact met hem op te nemen.

Bjorn had gewetenswroeging gekregen en gaf meteen toe dat hij de apparatuur had verkocht. En hij had meer op zijn geweten. "Bleek dat hij een gehuurde grasmaaier nooit te hebben teruggebracht, met valse aangifte van straatroof nog meer fotomateriaal te hebben witgewassen en ga zo maar door. Bij 22 misdrijven ben ik gestopt met tellen." De zaak wordt overgedragen aan een oud-collega van de politie. Daarmee is voor hem de kous af. Het werk van een privédetective stopt namelijk op het moment dat er aangifte wordt gedaan. De politie en mogelijk een rechter zorgen voor de verdere afhandeling.

