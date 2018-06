Overspel leidt tot dodelijke brand in New York mvdb

11 juni 2018

11u36

Bron: NY Post 0 Een 49-jarige vrouw en haar partner (50) zijn zaterdagmiddag om het leven gekomen bij een aangestoken brand in hun appartement in het New Yorkse stadsdeel Bronx.

Slachtoffer Berta Booker werd door haar partner op heterdaad betrapt op overspel. De man, wiens identiteit niet werd bekendgemaakt, overgoot de vrouw vervolgens met een ontvlambare stof en stichtte brand. Ze werden beiden overgebracht naar het ziekenhuis waar ze bezweken aan hun verwondingen.

Bookers vermeende minnaar vluchtte voor de vlammen door uit het raam te springen. Hij raakte daarbij gewond aan de benen, maar verkeert in stabiele toestand. Ook zijn identiteit is niet bekend. Het appartement is gevestigd op de eerste verdieping en is grotendeels vernield.

Er wordt onderzocht of de brandstichter niet op tijd kon vluchten, of dat hij de bedoeling had om zichzelf in brand te steken. De brandweer tracht te achterhalen welke brandversneller precies is gebruikt.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.