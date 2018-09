Overspel is niet langer een misdrijf in India ADN

27 september 2018

14u18

Bron: Belga 0 Het Indiase hooggerechtshof heeft vandaag een wet tegen overspel strijdig met de grondwet verklaard. Volgens de wet van 158 jaar geleden riskeerde een man tot vijf jaar celstraf indien hij met de echtgenote van een andere man zonder diens toestemming geslachtsgemeenschap had. Vrouwen konden zelf geen klacht indienen wegens overspel, noch er verantwoordelijk voor worden gehouden, dat was louter een mannenzaak.

De vijf rechters in hoofdstad New Delhi waren het unaniem eens met de eiser, dat dit een schending is van het beginsel van de gelijkheid tussen man en vrouw. Het hof oordeelt dat de wet van tijdens het Britse koloniaal bewind vrouwen berooft van hun waardigheid en individuele keuze, en hen behandelt als het eigendom van hun mannen.

"Het is tijd om duidelijk te maken dat de echtgenoot niet de meester is van zijn vrouw", las de hoofdrechter Dipak Misra uit het vonnis. "Een juridisch onderscheid tussen het ene geslacht tegenover het andere is verkeerd".

Maar overspel blijft in het burgerlijk recht een reden tot scheiden. De Indiase regering had geargumenteerd dat de wet moest gehandhaafd blijven om de onaantastbaarheid van het huwelijk te beschermen.