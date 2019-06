Overschot van 2 miljoen kilogram mango's op de Filipijnen TT

10 juni 2019

13u58

Bron: Belga 0 De Filipijnen zitten met een overschot van 2 miljoen kilogram mango's. Dat melden de autoriteiten, die waarschuwen dat het fruit zal beginnen rotten al het niet in de komende twee weken verkocht wordt. Het landbouwdepartement heeft een programma op poten gezet om landbouwers te helpen om van hun mango's af te geraken. In de hoofdstad Manilla staan overal mangokraampjes.

Volgens minister van Landbouw Manny Pino werden in de eerste drie uur nadat het programma gelanceerd werd al 15.000 kilogram mango's verkocht.

Het enorme overschot is het gevolg van de lange periode van droogte veroorzaakt door het weerfenomeen El Niño, dat leidde tot een overvloed aan fruit en bloemen, aldus de minister. "Boeren schatten een overschot van 2 miljoen kilogram mango's, die zullen rotten indien de overheid niet helpt", aldus Pino nog op Facebook. Door het overschot is de mangoprijs gekelderd: het fruit wordt nu aan minder dan 1 dollar per kilogram verkocht.

Filipijnse mango's worden aangeprezen als behorende tot de beste mango's ter wereld, maar de export is wel gedaald vanwege bezorgdheden rond chemische residu's, ongedierte en problemen rond hygiëne.