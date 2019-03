Overlijden getuige 'bunga bunga'-proces beschouwd als moord: Marokkaans model had “hoge concentratie radioactiviteit in lichaam” LH

18 maart 2019

15u27

Bron: Belga, ANSA 0 De Italiaanse overheden beschouwen het verdachte overlijden van Imane Fadil, een Marokkaans model dat getuige was op het ‘bunga bunga’-proces tegen ex-premier Silvio Berlusconi, als een potentieel geval van moord. Volgens de hoofdaanklager van het onderzoek had Fadil hoge concentraties cadmium en antimoon in haar lichaam toen ze stierf.

Fadil overleed op 1 maart in een ziekenhuis in Milaan na een maand gestreden te hebben tegen een niet gediagnosticeerde ziekte, zeggen aanklagers. Volgens Italiaanse media vertrouwde Fadil kort voor haar dood haar advocaat toe dat zij vergiftigd was geworden.

Aan de krant La Repubblica verklaarde Souad Sbai, een gewezen parlementslid van Berlusconi's Forza Italia-partij, dat zij "absoluut zeker" is dat Fadil is vermoord. Hoofdaanklager Francesco Greco had het vrijdag al over "symptomen van vergiftiging" en zei dat zijn diensten een "diepgaand onderzoek" naar een "ernstige zaak" voeren. Vandaag zei Greco op een persconferentie dat Fadil hoge concentraties van de zware metalen cadmium en antimoon in haar bloed had.

De concentratie antimoon was bijna drie keer hoger dan normaal, de hoeveelheid cadmium was bijna zeven keer hoger Hoofdaanklager Francesco Greco

“De concentratie antimoon was bijna drie keer hoger dan normaal, de hoeveelheid cadmium was bijna zeven keer hoger”, aldus Greco. Gedeeltelijke resultaten van het onderzoek hebben ook de aanwezigheid van radioactieve stoffen in haar lichaam bevestigd. Een bron bij het onderzoek, vandaag aangehaald door de krant Corriere della Sera, zei ook dat op het lichaam van Fadil “sporen van hoge radioactiviteit werden aangetroffen”. Het is nu wachten op de resultaten van de autopsie.

Seksfeestjes

Fadil was één van de escortmeisjes die getuigden hoe Berlusconi hen placht uit te nodigen voor zijn seksfeestjes, bekend onder de naam ‘bunga bunga’. Naar verluidt heeft zij een boek over haar wedervaren geschreven. Die seksfeestjes brachten de zakenman-politicus uiteindelijk voor de rechter wegens het hebben van seks met de toen minderjarige prostituee Ruby Rubacuori en wegens misbruik van zijn functie om die zaak in de doofpot te stoppen. Uiteindelijk werd de meervoudige ex-premier vrijgesproken.

Maar Berlusconi is zijn gerechtelijke zorgen nog niet kwijt. Momenteel loopt een proces tegen hem op verdenking van het omkopen van getuigen om bij het ‘bunga bunga’-proces vrijgesproken te worden.

Imane Fedil wist veel. Waarschijnlijk had zij besloten een stap terug te zetten. En ze hebben haar vermoord Souad Sbai, gewezen parlementslid van Berlusconi’s Forza Italia

Zaterdag ontkende Berlusconi Fadil ooit te hebben ontmoet. Volgens Sbai misbruikte de Marokkaanse ambassade in Rome "mooie Marokkaanse meisjes" als Fadil om invloedrijke Italiaanse politici, onder wie Il, Cavaliere, te verleiden en af te persen. "Imane Fedil wist veel. Waarschijnlijk had zij besloten een stap terug te zetten. En ze hebben haar vermoord", meent Sbai, nu voorzitter van de Vereniging van Marokkaanse Vrouwen in Italië.

