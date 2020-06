Overlijden 18-jarige Iliass in Spaanse instelling is “geen ongeluk maar moord” mvdb

24 juni 2020

22u10

Bron: AFP - InSpanje 2 Het overlijden van een 18-jarige jongen op 1 juli 2019 in een Spaans jeugddetentiecentrum is volgens de rechter een ongeval met dodelijke afloop. Bewakingsbeelden van het incident laten zien dat Iliass Tahiri geen weerstand bood toen hij door vijf beveiligers en een opvoeder in een houdgreep werd gehouden.

Een dertien minuten durende video is recent vrijgegeven en laat zien dat de bevindingen in het uitgelekte autopsierapport niet stroken met de werkelijkheid. Iliass’ familie ging tegen het vonnis in beroep en eist een heropening van het onderzoek.

Op de beelden is te zien hoe de zes Iliass met handen, voeten en buik aan het bed vastbinden. Om hem in bedwang te houden ligt hij op zijn buik. Het gebruikte protocol is door Spaanse wetgeving toegestaan, als de betrokkene zichzelf of anderen letsel dreigt toe te brengen. Een gevaarlijke praktijk, stellen mensenrechtengroeperingen al langer. Een van de beveiligers zit bovenop de jongen en drukt met zijn knie op de onderrug. Volgens het autopsierapport dat de Spaanse krant El País in handen heeft, duurde deze actie nog geen vier minuten. Aanzienlijk korter dan wat te zien is op de bewakingsbeelden. Dan pas zou de adolescent gestopt zijn met weerstand te bieden.

Van weerspannigheid is op de beelden geen sprake. De beveiligers sloegen alarm toen bleek dat Iliass geen pols meer had. Een toegesnelde arts probeerde nog vergeefs reanimatie op te starten. De lijkschouwer vermeldde een hartritmestoornis als vermoedelijke doodsoorzaak.

De advocaat van de familie stelt dat het vastbinden in buikligging onrechtmatig is gebeurd en onnodig was. Nabestaanden spreken van “moord”, ze vragen een nieuw onderzoek en eisen strafrechtelijke vervolging voor de beveiligers. Of Iliass wel in de buikligging moest worden geplaatst, was niet het voorwerp van onderzoek. De rechter stelde enkel vast dat de bewakers de buikligging hebben toegepast. De directeur van het bewuste jeugddetentiecentrum in Almeria is inmiddels opgestapt. De bevoegde officier van justitie heeft gesloten jeugdinstellingen in Andalusië gevraagd om de praktijk met onmiddellijke te stoppen. De bewuste werkwijze is in de afgelopen twee jaar zeker 360 keer toegepast in zestien instellingen in de zuidelijke regio.