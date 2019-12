Overlevering Russische cybercrimineel aan Frankrijk uitgesteld IB

24 december 2019

00u24

Bron: Belga 0 De hoogste Griekse bestuursrechter heeft de overlevering van de Russische cybercrimineel Alexander Vinnik aan Frankrijk uitgesteld. Dat heeft zijn advocate gisterenavond bekendgemaakt. Vinnik, die in 2017 tijdens zijn vakantie in de toeristenstreek Chalkidiki werd opgepakt, wordt verdacht van het witwassen van miljarden dollars door de handel in bitcoins.

Het Griekse ministerie van Justitie besloot vrijdag Vinnik over te dragen aan Frankrijk, waar hij sinds 2016 zeker honderd mensen in zes verschillende steden zou hebben opgelicht. De 40-jarige Rus ging daarop in hongerstaking en tekende beroep aan tegen die beslissing.

Behalve Frankrijk willen ook de Verenigde Staten en Rusland hem berechten. Vinnik heeft een voorkeur voor zijn vaderland, waar zijn vrouw en kinderen wonen en waar hem minder ernstige strafbare feiten ten laste zijn gelegd.

Zijn advocate claimt dat uitwijzing naar Frankrijk en daarna mogelijk naar de VS het leven van haar cliënt in gevaar zou brengen. Zijn fysieke gesteldheid is nu al slecht, zegt ze.

Meer over Frankrijk

Alexander Vinnik