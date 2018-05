Overlever schoolschietpartij haalt zwaar uit naar Trump na NRA-speech: “Hij is een professionele leugenaar” ADN

05 mei 2018

21u02

Bron: CNN 1 Cameron Kasky overleefde de schietpartij op zijn school in februari en is nu één van de meest prominente jonge activisten voor een verstrenging van de wapenwet. In een gesprek met CNN haalt de 17-jarige student zwaar uit naar president Donald Trump. Diens uitspraken op de NRA-conferentie in Dallas gisteren kwamen hard aan, maar waren geen verrassing. “Hij is een professionele leugenaar die alles zegt om welk publiek dan ook tevreden te stellen”, laakt Kasky.

Parkland school massacre survivor @cameron_kasky calls President Trump a "professional liar" after his NRA speech. https://t.co/3jtNpnNUvc pic.twitter.com/YOzfRxiXvj New Day(@ NewDay) link

Sinds het bloedbad in de middelbare school in Florida drie maanden geleden - waarbij 17 doden vielen - is het wapendebat in de VS nieuw leven ingeblazen. Een grote door jongeren geleide protestbeweging eist een strengere wapenwetgeving. Trump verbaasde in maart vriend en vijand door als reactie op de massale demonstraties te pleiten voor verregaande wetshervormingen. De president riep politici op zich niet meer te laten koeioneren door de machtige wapenlobby NRA en was dat blijkbaar zelf ook niet van plan.

"Sommigen van jullie lijken enorme schrik te hebben van de NRA. Ze lijken enorme macht over jullie te hebben. Ze hebben echter minder macht over mij. Ik heb ze niet nodig", aldus Trump. De president betoogde onder meer strengere controles bij de aanschaf van wapens en wilde zelfs het debat aangaan of oorlogswapens nog wel in handen van burgers thuishoren. Niet min. Met die uitspraken ging The Donald lijnrecht in tegen de National Rifle Association, die hem in zijn verkiezingscampagne een slordige 30 miljoen dollar toegestopt had.

Gejuich

Uiteindelijk kwam van zijn belofte werk te maken van een strengere wapenwet niets in huis. Hij kreeg in het Witte Huis twee keer medewerkers van de NRA over de vloer en schaarde zich achter hun voorstel om leerkrachten te bewapenen om massaschietpartijen op scholen te voorkomen. Gisteren was daar dan de voor velen verwachte zoveelste bocht: Trump plaatste zich op de jaarlijkse NRA-conferentie in Dallas pal achter de invloedrijke wapenlobby en verzekerde de aanwezigen dat ze “een echte vriend” in het Witte Huis hebben.

"Als hij voor families staat, dan zegt hij wat zij willen horen. Maar als hij bij de NRA is, dan zegt hij iets waar hij daar op groot gejuich wordt onthaald” Cameron Kasky

“Het tweede amendement ligt onder vuur, maar zal nooit worden afgeschaft zolang ik president ben", klonk het. Over de veranderingen die hij zelf had bepleit, repte hij met geen woord. Een strengere wapenwet veegde hij van tafel met een steek naar Frankrijk. "Frankrijk heeft de strengste wapenwet ter wereld", haalde hij aan, verwijzend naar de aanslagen in Parijs. "Als er één veiligheidsagent of burger of iemand uit deze zaal aanwezig was geweest met een wapen, was het een heel ander verhaal geweest.” Trump kon op heel wat gejuich en applaus rekenen. "USA, USA, USA", scandeerde het publiek.

Geld

Cameron Kasky denkt niet dat het ‘gezond verstand’ rond wapens in de VS onder Trump zal zegevieren. “Als hij voor families staat, dan zegt hij wat zij willen horen en zal hij zijn steun tonen voor een wapenhervorming. Maar als hij bij de NRA is, dan zegt hij iets waar hij daar op groot gejuich wordt onthaald. Dit is gewoon een groot spektakel." "President Trump, hij volgt het geld", vervolgt hij. "En zolang hij geld krijgt van de NRA, die op zijn beurt geld krijgt van de wapenfabrikanten, dan verwacht ik echt niets van boerenverstand van hem." Een andere student van de school deelde een gelijkaardige sneer uit op Twitter. “Bedankt om ons te tonen dat je hart en je portefeuille op dezelfde plaats zitten - niet bij de kinderen van Parkland.”

Thanks for showing us that your heart and wallet are in the same place—- not with the kids of Parkland David Hogg(@ davidhogg111) link