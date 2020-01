Overlever Holocaust dient klacht in voor jarenlang seksueel misbruik door pedofiele kinderarts in New York



jv

30 januari 2020

12u00

De 79-jarige C.M., die de Holocaust heeft overleefd, beweert jarenlang in New York City te zijn verkracht door de pedofiele kinderarts, Reginald Archibald. Die overleed in 2007 en zou 1.000 kinderen seksueel misbruikt hebben. De klacht van C.M. is de meest recente in een lange rij tegen de pediater.

De familie van C.M. vluchtte in september 1946 weg uit Polen en vestigde zich in New York. C.M. was toen zes jaar. Uit de klacht die dinsdag ingediend werd, blijkt dat C.M. zich toen opgelucht voelde. Voor het eerst kende hij “geen honger en geen angst als een opgejaagd dier”.

Zes jaar later begon kinderendocrinoloog Reginald Archibald zich te ontfermen over de toen twaalfjarige C.M. Dat was in de Madison Square Boys Club, waar Archibald openlijk naakte jongetjes begluurde in de kleedkamer en het zwembad. Archibald had zijn bureau naast het zwembad laten installeren. Hij stond bekend als de “zwembaddokter”.

Archibald werkte als vrijwilliger voor de club, die zich inzette om kinderen van straat te houden. Hij had een voltijdse job in het Rockefeller University Hospital in Manhattan, waar hij honderden kinderen seksueel zou hebben misbruikt.

Medisch onderzoek

Voor de Madison Square Boys Club voerde hij gratis jaarlijkse medische onderzoeken uit. De jongetjes moesten naakt of enkel met een handdoek om in de rij staan voor zijn kabinet. Tijdens het onderzoek vergreep Archibald zich aan zijn jonge patiënten. Dat was allemaal geen geheim: de kinderarts stond bekend als ‘Dr. Archie-balls’. Slachtoffers gaven het misbruik ook aan en probeerden bezoekjes aan de arts zoveel mogelijk te vermijden.

C.M. is zwaar getraumatiseerd door het misbruik dat in zijn geval vijf jaar lang aan de gang was, zo blijkt uit de aanklacht. Hij kan nog altijd geen artsen vertrouwen en het is onmogelijk voor hem om te trouwen en kinderen te krijgen. Hij diende klacht in tegen het nalatenschap van Archibald en tegen de club.