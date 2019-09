Overlevenden vragen 25 jaar na Estonia-scheepsramp nieuw onafhankelijk onderzoek SPS

Bron: Belga 0 In Zweden en Estland is de scheepsramp op de Baltische Zee met de ferry Estonia van 25 jaar geleden herdacht. Overlevenden hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om opnieuw een onafhankelijk onderzoek te vragen naar het ongeval, waarbij meer dan 850 mensen om het leven kwamen.

Het schip was op 28 september 1994 onderweg van de Estse hoofdstad Tallinn naar Stockholm, toen 's nachts tijdens een storm de boegdeur loskwam. Van de 989 opvarenden, konden er slechts 137 gered worden. Onder de 852 slachtoffers bevonden zich 501 Zweden en 285 Esten.

"Het was een trauma voor heel het land", zei premier Stefan Lofven tijdens de herdenking bij een monument voor de slachtoffers op het eiland Djurgarden. Onder meer kroonprinses Victoria en haar echtgenoot legden een krans neer bij het monument.

Open wonde

Kent Harstedt, een voormalig parlementslid en een van de overlevenden van de ramp, riep tijdens een toespraak op tot een nieuwe onafhankelijke commissie om het ongeval te onderzoeken. "Voor velen is M/S Estonia een open wonde. Laat ons die genezen", zei hij. "Er is geen internationaal onafhankelijk onderzoek geweest, niemand heeft zijn verantwoordelijkheid moeten opnemen.”

Ook in Estland vond vandaag een ceremonie plaats. Daar riepen nabestaanden van de slachtoffers eveneens op om een onderzoek te starten en om ervoor te zorgen dat de lichamen van de slachtoffers kunnen terugkeren naar hun families.

Het wrak van de Estonia bevindt zich nog steeds op de bodem van de Baltische Zee, het gevolg van een akkoord tussen Zweden, Estland en Finland. Slechts 94 lichamen werden geborgen.

Schadevergoeding

In 1997 had een Zweeds-Fins-Estse onderzoekscommissie geconcludeerd dat het vergrendelingssysteem van de boeg slecht ontworpen en beschadigd was, waardoor er via de autobrug water kon binnenstromen in het schip. Meer dan 800 overlevenden en familieleden kregen van de eigenaar van het schip, via een compensatiefonds, een vergoeding voor de materiële schade, goed voor 130 miljoen euro. Claims om ook een schadevergoeding te krijgen van de Duitse scheepsbouwer Meyer-Werft en de Franse certificeerder Bureau Veritas, werden eind juli door het Franse gerecht verworpen.

Een rechtbank in Tallinn beslist eind oktober of er, op vraag van Zweedse families, opnieuw een onderzoek gestart wordt.

De ramp met de Estonia is de op een na zwaarste scheepsramp met een Europees schip in vredestijd - na die met de Titanic - en het ergste scheepsongeval in Europese wateren.