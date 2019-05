Overlevenden getuigen over chaotische momenten na bootramp op de Donau: “Toeristen droegen geen reddingsvesten” bvb

31 mei 2019

12u12

Bron: AP 0 Overlevenden van de ramp met de rondvaartboot, die woensdag in Boedapest is gezonken, getuigen dat ze er ternauwernood in geslaagd zijn om zich aan een reddingsboot vast te klampen. Op datzelfde moment zagen ze de anderen in het water van de Donau schreeuwen om hulp. Slechts zeven van de 35 mensen, waaronder 33 Zuid-Koreaanse toeristen, werden gered. Zeven mensen werden reeds dood teruggevonden en 21 anderen zijn nog steeds vermist. De twee Hongaarse bemanningsleden van de boot behoren tot de 21 vermisten.

De overlevenden vertellen dat hun kleine toeristenboot bijna klaar was met de rondvaart van een uurtje door de Hongaarse hoofdstad. De boot stond bijna stil toen die geraakt werd door een grotere rondvaartboot, onder een brug in de buurt van het parlementsgebouw. Op dat moment waren er ongeveer twintig mensen op het dek foto’s aan het nemen of zich aan het voorbereiden om van boord te gaan. De anderen bevonden zich op dat moment nog in de cabine.

7 seconden

“Ik zag die grotere boot dichterbij komen, maar ik had nooit gedacht dat het de onze zou rammen,” zegt de 31-jarige Zuid-Koreaanse Jeong aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Ze vertelt dat zij en enkele anderen, door de botsing van de twee boten, van het dek in de koude Donau vielen. Volgens de politie is de boot gekapseisd en gezonken in slechts zeven seconden.



Ze zag een reddingsboot in haar buurt komen en het lukte haar om zich eraan vast te klampen. Vervolgens gooide ze een touw naar een andere Zuid-Koreaanse toerist, de 32-jarige Yoon, die dichtbij was. “Onze boot kapseisde onmiddellijk en begon te zinken”, vertelde Yoon aan het persbureau Yonhap. “Iedereen op het dek viel in het water. De mensen die zich op het moment van de botsing in de hut bevonden, zijn er waarschijnlijk niet in geslaagd om snel genoeg eruit te komen.” (lees verder onder de foto)

Jeong en Yoon vertellen dat ze enorm droevig waren op het moment dat ze zich aan de reddingsboot vasthielden. Tegelijk zagen ze de hoofden van andere mensen op en neer gaan in de snelstromende rivier. “De mensen trappelden om boven te blijven en riepen constant om hulp. Maar ik kon niets voor hen doen”, aldus Jeong. Volgens de Hongaarse staatstelevisie hebben de overlevenden het ziekenhuis mogen verlaten, behalve een persoon die voor gebroken ribben wordt behandeld.

Arrestatie

Ahn (60), een andere overlevende van de ramp, vertelt dat een bemanningslid van een andere nabijgelegen rondvaartboot hem de hand reikte nadat hij in de rivier was gevallen. Maar hij moest die hand lossen en werd meegesleurd door de rivier totdat hij een drijvend plastic voorwerp te pakken kreeg. Volgens Yoon konden de reddingswerkers enkel de mensen oppakken die in de reddingsboten of andere rondvaartboten zaten of zich daaraan vastklampten. Yoon zag dat de boot die hen ramde, bleef verder varen na de botsing zonder reddingsmaatregelen te nemen.

De Hongaarse politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart en heeft intussen de 64-jarige Oekraïense kapitein van de rondvaartboot die was betrokken bij het dodelijke ongeluk gearresteerd. Hij is aangehouden wegens roekeloos gedrag in het waterverkeer dat tot meerdere slachtoffers leidde, aldus de politie.

Geen reddingsvesten

De Zuid-Koreanen waren op rondreis door Europa. Yoon was op reis met haar moeder, tante en nonkel. Nadat ze gered was, belde ze haar vader in Seoul om hem te vertellen dat zij en haar moeder de ramp hadden overleefd. Het lot van de twee andere familieleden is nog steeds onbekend. Volgens haar vader, Yoon Seung-yong, voelt zijn dochter zich schuldig omdat zij de reis organiseerde. “Ze huilde en vroeg zich af wat ze moest doen omdat ze van mening is dat het door haar toedoen is gebeurd”, vertelde de man aan de Zuid-Koreaanse krant The Hankyoreh. (lees verder onder de foto)

De oorzaak van de botsing is nog steeds onduidelijk. Uit een vooronderzoek blijkt dat geen van de Zuid-Koreanen op het moment van de ramp een reddingsvest droeg, maar “het is geen gebruik dat op rondvaartboten op de Donau reddingsvesten worden gedragen”, klinkt het.

Sommige deskundigen in Zuid-Korea vroegen zich ook af waarom de boottocht door de zware regenval van de voorbije weken, met sterke stroming en beperkt zicht als gevolg, toch mocht doorgaan. “Er is altijd een kans op ongelukken wanneer je besluit om in zulke omstandigheden te varen”, aldus Yun Jong-hwui, professor aan de Maritieme universiteit van Korea.