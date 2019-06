Exclusief voor abonnees Overlevenden getuigen één jaar na Pinkpop-drama: “Iemand zei nog: we zitten hier wel op straat hè” Bij de aanrijding komt Gilles (35) om het leven, drie anderen raken zwaargewond Niels Klaassen

07 juni 2019

12u23

Bron: AD.nl 0 Morgen begint Pinkpop, maar vandaag al slaan veel festivalbezoekers hun tenten op in Megaland, in het zuiden van de Nederlandse provincie Limburg. De vorige editie kreeg een inktzwarte rand toen na afloop vier festivalgangers door een auto werden geschept. Eén van hen overleed, drie anderen zijn nog altijd herstellende. “ Ze vlogen alle kanten uit.”

De vader van Danny kan het niet bevatten. Het is maandag 18 juni 2018, iets voor drieën ’s middags in de wijk Heerlerheide. De man weet pas een paar uur dat zijn 34-jarige zoon de witte Opel bestuurde die ‘s nachts een groep Pinkpopbezoekers aanreed. Die crash domineert de mediaberichten, speculaties over een aanslag krijgen zuurstof als blijkt dat de bestuurder is doorgereden na de aanrijding.

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis