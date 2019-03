Overlevenden cycloon Idai in Mozambique beginnen aan heropbouw, bijna miljoen kinderen getroffen DVDE TT AV

23 maart 2019

08u44

Bron: AP, Belga 0 De overlevenden van cycloon Idai in Mozambique zijn begonnen aan de heropbouw. Vooral havenstad Beira, met zo’n 600.000 inwoners, is zwaar getroffen door de overstromingen van afgelopen week. In heel Mozambique zijn naar schatting 1,8 miljoen mensen getroffen, de helft daarvan zijn kinderen, meldt Unicef. De verwoestende cycloon heeft volgens een nieuwe balans aan 417 mensen in Mozambique het leven gekost.

“We zijn in een race om kinderen in deze ramp te helpen en (te) beschermen’, zei directeur Henrietta Fore van de VN-Kinderrechtenorganisatie vanuit het zwaar getroffen Beira.

“De situatie zal erger worden voor het beter wordt. Hulporganisaties kunnen nauwelijks de schaal van de ravage overzien. Hele dorpen staan onder water, gebouwen zijn verwoest, scholen en klinieken kapot. Terwijl de reddingsoperaties doorgaan, is het ook van levensbelang dat maatregelen worden getroffen om de verspreiding van besmettelijke ziekten tegen te gaan, om te voorkomen dat deze ramp uitmondt in een catastrofe.”

Unicef is naar eigen zeggen bevreesd dat gevaarlijke ziektes als cholera, malaria en diarree zullen uitbreken. De organisatie is ook bezorgd om kinderen die door het natuurgeweld wees zijn geworden. “Voor de kinderen die getroffen zijn door cycloon Idai is het van groot belang dat ze toegang krijgen tot gezondheidszorg, schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en onderwijs. Ook is het van belang dat ze herstellen van de trauma’s door de ramp”, zegt Unicef.

Dodentol

De organisatie beklemtoont dat veel gebieden nog niet zijn doorzocht en vreest dat de balans nog erger zal worden. De minister van Leefmilieu Celso Correia deelde vandaag mee dat het dodentol in Mozambique momenteel officieel op 417 staat. Ook in buurland Zimbabwe zijn al meer dan honderd slachtoffers geteld. Daarnaast is er sprake van 1.528 gewonden. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie gaat het om één van de grootste rampen die ooit ten zuiden van de evenaar zijn aangericht door een cycloon.

De dodentol zal waarschijnlijk nog oplopen, omdat de prioriteit van de hulpverleners was om eerst mensen te redden in plaats van direct alle lijken te bergen.

