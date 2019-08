Overlevenden aanslag Nieuw-Zeeland naar Mekka voor hadj: “Dit zal onze levens veranderen” Daimy Van den Eede

09 augustus 2019

08u11

Bron: AP 0 Zo’n 200 overlevenden van de aanslagen in Nieuw-Zeeland en hun familieleden zijn naar Mekka afgereisd, op uitnodiging van de Saudische koning. Ze zullen er deelnemen aan de hadj, de jaarlijkse pelgrimstocht die elke moslim minstens één keer in zijn leven moet maken. “Dit zal de pijn verzachten en onze levens veranderen”, vertelt Rehana Parveen, wiens man de aanslag in Christchurch overleefde.

Op 15 maart drong een schutter binnen in twee moskeeën in Christchurch in Nieuw-Zeeland. Hij doodde 51 mensen. Mohammad Shamim Siddiqui kon vluchten en overleefde de aanslag. Hij is dolblij dat hij nu naar Mekka kan. “Dit is een levensdoel”, zegt hij.

Pelgrimstocht

Jaarlijks zakken 2 miljoen moslims af naar Mekka om zeven keer rond de Kaäba te lopen. Dat verloopt niet altijd zonder ongelukken. In 2015 nog kwamen 2.400 mensen om door vertrappeling.