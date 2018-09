Overlevende uit gekapseisde ferry gered, twee dagen na ramp op Victoriameer: "Luchtbel redde zijn leven" Dodental inmiddels opgelopen tot meer dan 200 Kees Graafland HA

22 september 2018

15u16

Bron: AD.nl, VRT, BBC 0 Twee dagen na het ongeval met een veerboot in Tanzania, dat al aan zeker 207 mensen het leven kostte, is in het gekapseisde schip nog een overlevende aangetroffen. De mecanicien werd gevonden in de motorruimte.

Nadat het schip donderdag omsloeg op het Victoriameer, bleef een deel boven water drijven en begonnen hulpdiensten met het zoeken naar drenkelingen. Duikers hervatten vandaag hun zoektocht nadat ze tekenen van leven hadden gehoord. De overlevende had zich opgesloten in een kleine ruimte, waar naar verluidt een luchtzak zou zijn ontstaan. Hij trok de aandacht van de reddingswerkers door op een wand te kloppen.

Identificatie

De ferry voer tussen de eilanden Ukara en Ukerewe toen die kapseisde en zat naar verluidt overladen vol omdat het markt was in Bugorora, op Ukerewe, meldt de BBC.



Lokale autoriteiten meldden aan de Britse zender dat de boot meer dan 400 mensen aan boord had, terwijl er maar plaats zou zijn geweest voor ongeveer 100 opvarenden. Ook zou de veerboot meer goederen dan de toegelaten 25 ton hebben vervoerd. De dodentol is inmiddels gestegen naar 207, meldt de staatsomroep TBC. Ruim 100 opvarenden werden gered, maar het aantal doden zal allicht nog verder stijgen. "Het is duidelijk dat er nog meer lichamen vastzitten in de gekapseisde boot", zei president John Magufuli eerder.

Er komen ondertussen ook nog steeds lichamen bovendrijven. Volgens de Tanzaniaanse minister van Communicatie, Isack Kamwelwe, zijn nabestaanden begonnen met de identificatie van overleden slachtoffers.

Arrestatie

De kapitein van het schip is gearresteerd. Magufuli zei dat er redenen zijn om te geloven dat de man op het moment van de ramp niet aan boord was van het schip en de controle over het schip had overgelaten aan een onervaren bemanningslid.

800 doden

Ongelukken met overvolle boten komen vaak voor op het Victoriameer, het grootste meer van Afrika. In 1996 kwamen meer dan achthonderd mensen om het leven op het meer toen de MV Bukoba kapseisde. Het was een van de grootste scheepsrampen van de vorige eeuw.