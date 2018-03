Overlevende buscrash: "Gelukkig gordel aan" JA-JL-MVDB

31 maart 2018

16u20

Bron: VTM Nieuws - Focus 0 "Ze zeiden ons nog om allemaal onze gordel aan te doen. Dat hebben we gedaan, gelukkig.” Dat verklaarde een inzittende van de gecrashte Vlaamse reisbus in Beieren aan de Duitse nieuwssite Focus Online.

Bij het busongeval afgelopen nacht is de buschauffeur om het leven gekomen. Vijf mensen raakten zwaargewond. “We waren aan het slapen toen het ongeval gebeurde. Rond 00.15 uur zijn we met de bus op een vrachtwagen gereden", vertelt de Vlaming. Doordat iedereen zijn gordel aanhad, is mogelijk een nog veel groter drama vermeden.

Het ongeval gebeurde deze nacht op de A3-snelweg, in het noordwesten van Beieren, toen de bus inreed op een vrachtwagen. Volgens de Duitse politie heeft de buschauffeur de vrachtwagen te laat opgemerkt. Hij reed niet te snel. Volgens Buitenlandse Zaken zaten er 46 mensen op de bus, vooral families met kinderen en vrienden uit de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. Zij waren op weg naar Oostenrijk, waar ze op skivakantie gingen. Een van de twee chauffeurs op de bus stierf tijdens het ongeval, de andere raakte zwaargewond. Volgens een nieuwe balans van Buitenlandse Zaken zijn er vijf zwaargewonden en veertien lichtgewonden.

Enkele Vlaamse hulpverleners zijn naar Beieren op weg. Het parket van Leuven is een ondersteunend onderzoek gestart. De speurders doen dit om hun Duitse collega's bij te staan.