Overleefde Hitler de oorlog? CIA onderzocht of hij in 1954 in Colombia woonde

16u46

Bron: Newsweek, Daily Mail 173 rv De voormalige SS-officier Phillip Citroen bezorgde de CIA deze foto waarop hij naast een man zit die goed op Hitler lijkt en volgens Citroen "beweerde Hitler te zijn en door gevluchte nazi's Führer werd genoemd". Volgens pas vrijgegeven dossiers van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA kreeg dat agentschap in 1954 informatie doorgespeeld dat een man met een heel vertrouwd gezicht in een gemeenschap van gevluchte SS'ers in Colombia verbleef. Daar werd hij 'Führer' genoemd en werd hij met de nazigroet bejegend. Het vrijgegeven dossier maakt deel uit van de files rond de moord op president John F. Kennedy en wakkert oude theorieën over Hitlers vlucht naar Zuid-Amerika weer aan.

De voormalige SS-officier Phillip Citroen verklapte volgens het rapport aan CIA-agenten dat Hitler samen met andere nazi's in de stad Tunja woonde, 120 kilometer ten noorden van Bogota. Volgens Citroen noemden de mannen hem Führer, gaven ze hem nazigroeten en aanbaden ze hem. Citroen bezorgde de CIA ook een foto waarop hij zelf naast een man zit die sterk op Hitler lijkt.

Hoewel de CIA-agenten Citroens beweringen niet ernstig leken te nemen, speelde de afdelingschef in Caracas de informatie door aan zijn oversten. (lees verder onder de foto)

Citroen beweerde dat hij de stad Tunja bezocht toen hij voor een spoorwegbedrijf werkte en dat hij daar werd voorgesteld aan een man "die enorm leek op Hitler en beweerde Hitler te zijn". In het CIA-dossier staat: "Citroen beweerde dat hij deze persoon had ontmoet in 'Residencies Coloniales', een plek die volgens onze bron bevolkt wordt door voormalige nazi's. Volgens Citroen hebben de Duitsers in Tunja een enorme bewondering voor deze vermeende Adolf Hitler, noemen ze hem Führer en maken ze de nazigroet voor hem." In een poging zijn stelling te staven, toonde Citroen de CIA-agenten een foto waarop hijzelf naast een man zit die goed lijkt op Hitler.

Adolf Shuttlemayor

CIA-agenten tekenden het getuigenis van Citroen op in een informele memo, maar het werd grotendeels weggezet als een gerucht. In 1955 benaderde een tweede man echter, enkel bekend onder zijn codenaam Cimelody-3, opnieuw CIA-agenten met hetzelfde verhaal. Volgens Cimelody beweerde Citroen, die intussen in Venezuela woonde, dat hij maandelijks contact had met Hitler wanneer Citroen Colombia bezocht als medewerker van het Nederlandse scheepvaartbedrijf KNSM. Ook Cimelody speelde aan CIA een foto door waarop Citroen naast Hitler zou staan. Die laatste wordt op de achterzijde van de foto Adolf Shuttlemayor genoemd.

Volgens Cimelody trok die Adolf in januari 1955 van Colombia naar Argentinië, maar Cimelody zegt niet waar precies in Argentinië. Na hun onderhoud met Cimelody spelen CIA-agenten zijn informatie door in een formeel rapport. Daar werd een brief bijgevoegd waarin staat: "We menen dat in deze zaak grote inspanningen kunnen geleverd worden, echter met weinig kans iets concreets te achterhalen. Om die reden stellen we voor de zaak te laten vallen."

We menen dat in deze zaak grote inspanningen kunnen geleverd worden, echter met weinig kans iets concreets te achterhalen. Om die reden stellen we voor de zaak te laten vallen CIA-bron

Rattenlinies naar Zuid-Amerika

Volgens de geallieerden en zowat elke historicus pleegde Hitler op 30 april 1945 zelfmoord in zijn bunker in Berlijn. Het CIA-document doet echter de vraag rijzen of Hitler er na de oorlog in slaagde te ontsnappen naar Zuid-Amerika. Aangenomen wordt dat duizenden nazi's na het instorten van het Derde Rijk naar Zuid-Amerika vluchtten. Onder hen ook Josef Mengele, de 'Engel des Doods' van Auschwitz, en Adolf Eichmann, de architect van de Holocaust. De routes die ze namen werden 'rattenlinies' genoemd. Zo liep er één van Duitsland via Spanje naar Argentinië, een andere route ging via Rome en Genoa naar Zuid-Amerika.

rv Adolf Hitler, Eva Braun en hun honden in het 'Arendsnest' in Berchtesgaden.

Kopie van Berchtesgaden

Argentinië is de bekendste bestemming van voormalige nazi's. President Juan Perón was immers een voorstander van Hitler en hij deed er alles aan om leden van het naziregime te helpen. Maar ook Paraguay, Colombia, Brazilië, Uruguay, Mexico, Guatemala, Chili, Ecuador en Bolivië herbergden voormalige nazi's. In de Argentijnse stad Bariloche bouwden nazi's zelfs Hitlers vakantiehuis in Berchtesgaden na. Velen geloven dat Hitler het huis, dat was volgestouwd met nazi-artefacten, heeft bezocht.

De Argentijnse auteur Abel Basti reconstrueerde Hitlers vermeende reizen door Zuid-Amerika in zijn boek 'Tras Los Pasos de Hitler' ('In Hitlers Voetsporen') en stelt daarin dat Hitler maandenlang in Colombia verbleef. Het boek miste volgens geschiedkundigen bewijslast.

Gecremeerd door Sovjets

Speculatie over Hitlers lot is wijdverspreid. Volgens een CNN-rapport uit 2009 verbrandden KGB-agenten het stoffelijke overschot van de dictator in 1970 en gooiden ze de as in een rivier in Duitsland. De lichamen van Hitler, zijn partner Eva Braun en het gezin van Goebbels werden volgens datzelfde rapport in mei 1945 door het Sovjetleger gevonden.



Maar dat rapport leidde tot nog meer twijfel. Professor Nick Bellantoni van de universiteit van Connecticut onderzocht in 2009 een stukje schedel dat volgens de Russen van Hitler afkomstig was, maar de wetenschapper stelde vast dat het hoogstwaarschijnlijk afkomstig was van een vrouw tussen de 20 en 40 jaar.

RV Hitlers bunker in Berlijn, waar hij volgens zowat alle historici, samen met Eva Braun en het gezin van Joseph Goebbels zelfmoord pleegde.