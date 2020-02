Overleefd op kokosnoten en regenwater: vier drenkelingen gered na 32 dagen ronddobberen op Stille Oceaan LH

Noem het gerust een groot mirakel. Een viertal uit vermoedelijk Nieuw-Guinea is gered nadat ze liefst 32 dagen hadden rondgedobberd in een kano op de Stille Oceaan. Dat gebeurde nadat hun bootje was gekapseisd, met de dood van acht medereizigers, onder wie een baby, tot gevolg.

Het moest een -weliswaar gewaagde- kerstuitstap worden voor de oorspronkelijke twaalfkoppige groep. Ze vertrokken op 22 december in het plaatsje Buka op het eiland Bougainville in Papoea-Nieuw-Guinea om bijna 100 kilometer verderop naar de Carteret-eilanden te reizen per boot. De reis eindigde echter in een nachtmerrie.

Hun kano, aangedreven door een buitenboordmotor, kapseisde onderweg. Acht passagiers overleefden de ramp niet -door verdrinking of later door dehydratatie-, vier anderen konden de boot rechtzetten en het water er uit scheppen. De lokale krant Solomon Star meldde dat onder meer een vrouw, haar 12-jarige dochter en een man van in de twintig zich onder de overlevenden bevonden.

Kokosnoten

De groep gebruikte een bak om regenwater op te vangen en overleefde mede dankzij ronddobberende kokosnoten. De vier overlevenden werden na 32 dagen eindelijk opgepikt door een vissersboot in Nieuw-Caledonische wateren, zo’n 2.000 kilometer van de plaats waar ze vertrokken, en overgebracht naar de Salomonseilanden. Volgens een verpleegster in het ziekenhuis waar ze behandeld werden, waren de slachtoffers allemaal zwaar uitgedroogd en erg getraumatiseerd.

De dorst was het moeilijkste om tegen te vechten, maar gelukkig was er regen Dominic Stally, een van de overlevenden

De Britse krant The Guardian kon spreken met Dominic Stally, een van de overlevenden. Hij zei dat hij het nog steeds erg moeilijk heeft om over de noodlottige reis te praten. “We waren allemaal zo blij om voor de vakantie naar de Carteret-eilanden te reizen, we hadden nooit gedacht dat het zo zou eindigen.” Volgens Stally zag de groep overlevers andere boten tijdens hun zwerftocht op zee, maar waren ze niet in staat om hun aandacht te trekken. “Vissersboten waren te ver weg om ons op te merken, we keken hulpeloos toe terwijl ze in de verte voorbij vaarden”, zei hij. “De dorst was het moeilijkste om tegen te vechten, maar gelukkig was er regen, stel je voor dat er geen regen was,” zei Stally.

Incidenten zoals deze komen volgens de lokale autoriteiten van de Salomonseilanden helaas vaak voor, vooral rond de kerstperiode, omdat veel eilandbewoners naar andere eilanden willen reizen. Ze zouden echter te weinig rekening houden met de weersverwachtingen en brandstofvoorraad.