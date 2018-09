Overleden slachtoffertjes van drama in Oss waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud: "Bestuurster schreeuwde nog om hulp" Meerdere kinderen uit één gezin omgekomen MVDB ADN

20 september 2018

18u30

Bron: AD.nl, ANP 247 De vier kinderen die vandaag om het leven zijn gekomen op een spoorwegovergang in het Nederlandse Oss, waren 4, 4, 6 en 8 jaar oud. Het kind dat zwaargewond raakte is 11 jaar, de bestuurster van de elektrische bolderwagen is een 32-jarige vrouw. Onderzoek moet uitwijzen waardoor de zogeheten stint waarschijnlijk dwars door de spoorboom heen reed en op het spoor terechtkwam.

Uit alle ooggetuigenverslagen ontstaat het beeld dat de bestuurster tussen de gesloten slagbomen is terechtgekomen en dat ze nog heeft geschreeuwd om hulp. Het vermoeden bestaat dat ze de controle over de bakfiets was verloren.

Buurtbewoners en ooggetuigen reageren verslagen op het dramatische treinongeval in Oss. Getuigen die de botsing hebben gezien zijn direct opgevangen, maar ook veel mensen die de klap hebben gehoord en zijn gaan kijken, staan te trillen als ze vertellen wat ze hebben gezien.



De begeleidster van de kinderen was juist vertrokken bij de school die pal naast het spoor ligt. Met vijf kinderen was ze op weg naar basisschool De Korenaer aan de andere kant van het spoor, vertellen ouders van leerlingen. De bolderkar werd geramd door de stoptrein, die in volle vaart op weg was van de stad Den Bosch ('s-Hertogenbosch) naar Oss.

Vier kinderen overleefden de klap niet. Ze waren 4, 4, 6 en 8 jaar. De bestuurster raakte ernstig gewond aan haar benen en heeft veel bloed verloren. Twee van de vier omgekomen kinderen behoorden tot eenzelfde gezin. Het kind dat zwaargewond raakte, komt ook uit dat gezin. De toestand van de begeleidster en het 11-jarig kind is zorgwekkend.

Trillen

Een buurtbewoner die ruim twee uur na de aanrijding nog staat te trillen zegt dat hij met zijn buurman naar het spoor is gelopen en de bestuurster gewond zag liggen. Toen hij een overleden kind zag, is hij omgedraaid en het verkeer gaan regelen. Net als veel getuigen dacht hij aan een aanrijding met een auto. Pas later kwam het besef dat het ging om een bolderkar van een kinderopvang die kinderen in de ochtend naar school brengt.

Een vrouw vertelt dat ze van een buurbewoonster heeft gehoord hoe de rugzakjes van de kinderen door de lucht vlogen. De bolderkarren van de kinderopvang rijden volgens haar veel te hard door Oss en zijn onverantwoord. "Pak gewoon de auto", zegt ze geëmotioneerd. De buurtbewoonster die het ongeluk zag gebeuren, is ernstig overstuur opgevangen.

Een jongeman zegt dat hij de klap hoorde en uit zelfbescherming niet is gaan kijken. Ook hij staat uren later met zijn moeder nog steeds stil te kijken naar de plek waar het drama zich heeft afgespeeld.

Immens verdriet

"Een gruwelijk ongeluk heeft het zo jonge leven van mooie kinderen beëindigd. Als een kansrijke toekomst zo wordt afgebroken, worden we overvallen door immens verdriet", laat basisschool De Korenaer weten. "De impact is enorm als een aantal kinderen in de ochtend niet komt opdagen'', voegde Sandra Beuving van scholenorganisatie Saam toe.

De luifels van de school zijn gesloten om de leerlingen niet verder te confronteren met alle hulpdiensten die op het spoor hun werk doen. Voor de leerlingen is Slachtofferhulp ingeschakeld, ouders hebben de kans gekregen om hun kinderen van school te halen.

Knuffels, bloemen en snoepjes

Bij de afzettingshekken aan de spoorwegovergang groeit intussen de berg knuffels en bloemen voor de slachtoffers. Er liggen zelfs snoepjes voor de vijf kinderen die bij het ongeluk betrokken waren. Ook leeftijdgenootjes van de basisschoolkinderen leggen kaarten en briefjes neer.

Volgens gemeentelijke toezichthouders bij de hekken is het in de loop van de dag steeds drukker geworden bij de spontaan ingerichte herdenkingsplek. Op enige afstand zoeken ook veel mensen elkaar op om het drama te bespreken. De gemeente heeft een wijkcentrum ingericht als ontmoetingsplek voor direct betrokkenen bij de slachtoffers.

Geen woorden

Een aangeslagen koningin Máxima zei tijdens een bezoek aan Drachten dat zij en koning Willem-Alexander enorm meeleven. "Onze gedachten gaan uit naar alle families die hun kinderen hebben verloren door een verschrikkelijk ongeluk in Oss", aldus Máxima. "We hebben geen woorden."

"Een verschrikkelijke gebeurtenis", klinkt het bij de Nederlandse premier Mark Rutte. "Heel Nederland leeft mee. Je kunt niet beginnen je voor te stellen wat het betekent voor de families van de slachtoffers.'' Rutte zei te hopen dat de twee zwaargewonde slachtoffers spoedig herstellen.

Spoor terug vrij

Omstreeks 16 uur werd het spoor door ProRail weer vrijgegeven. De treinen rijden ook weer volgens de normale dienstregeling. De slagboom die tijdens het ongeluk sneuvelde, werd inmiddels vervangen.

De politie zegt niet vooruit te willen lopen op de uitkomsten van het onderzoek naar de toedracht van de fatale aanrijding. Dat onderzoek zal "nog geruime tijd in beslag nemen", zo is de verwachting.