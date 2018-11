Overleden Republikeinse pooier verkozen boven Democratische tegenkandidate in Nevada jv

07 november 2018

13u33

Bron: NBC News 0 Nee, de midterms hebben niet geleid tot de ‘blauwe golf’-overwinning. Geen door sommigen gevreesde nachtmerrie voor Donald Trump dus. In de senaat verstevigden de Republikeinen zelfs hun positie, ook al heroverden de Democraten dan weer wél het Huis. Toppunt van de pijnlijke malaise waar de blauwe ‘Dems’ mee af te rekenen kregen: een dode Republikeinse pooier behaalde in Nevada een zitje in het parlement ten koste van zijn levende Democratische tegenkandidate.

De Amerikanen stemden in de tussentijdse verkiezingen niet alleen senatoren, afgevaardigden voor het Huis en gouverneurs, maar ook lokale parlementsleden. In Nevada zorgde dat voor een opmerkelijk en - voor de Democraten - erg wrang resultaat. Dennis Hof veroverde er een zitje, dat de man nooit zal kunnen innemen. Hij overleed drie weken voor de midterms.

Dennis Hof was onder meer eigenaar van het bekende (legale) bordeel Moonlite Bunny Ranch, dat begin dit jaar nog onder grote persbelangstelling de maagdelijkheid van de 23-jarige Bailey Gibson veilde.

Hof maakte ook zijn opwachting in de HBO-realityserie ‘Cathouse’ en schreef het boek ‘The Art of the Pimp’, een verwijzing naar Trumps ‘The Art of the Deal’. Hij vereenzelvigde zich dan ook graag met Trump en noemde zich de “Trump van Pahrump”. Hij zag zichzelf als de bekendste pooier van de VS. Hij werd door twee ex-medewerkers beschuldigd van verkrachting maar ontkende dat.

Op 16 oktober werd hij dood aangetroffen in zijn eigen bordeel, de Love Ranch in Crystal. Hij was 72 en had zijn laatste verjaardag net een paar dagen lang duchtig gevierd. In hetzelfde bordeel verloor Lamar Odom overigens in oktober 2015 het bewustzijn.

In de peilingen lag Dennis Hof op dat moment ruim aan de leiding om de lokale verkiezingen in het traditioneel erg Republikeinse Nye County te winnen. En dat lukte hem dus ook, zelfs over de dood heen. 63 procent van de kiezers verkoos Hof boven de Democratische tegenkandidate Lesia Romanov, die maar 37 procent van de stemmen haalde. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten.

De Republikeinse partij zal iemand moeten aanduiden die de stoel van Hof in het parlement van de staat Nevada zal bezetten, als hij daadwerkelijk verkozen is. Het zal dan gaan tussen drie Republikeinse kandidaten uit drie county’s van het district in kwestie. Gek genoeg heeft Hof met zijn dood wel een groter probleem opgelost dat zou ontstaan bij zijn verkiezing als levende. Lang niet iedereen in zijn partij aanvaardde zijn kandidatuur.