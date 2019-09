Overleden passagiers konden zich niet tijdig losmaken bij helikoptercrash in East River vorig jaar jv

25 september 2019

14u06

Bron: CNN, USA Today 4 De helikopter met zes mensen aan boord die vorig jaar in maart neerstortte in de East River in New York, had een GoPro-camera tegen het plafond. Die filmde hoe de passagiers nog probeerden hun riemen los te maken. Alle vijf kwamen ze om, terwijl de piloot zich wél kon redden.

Er is een nieuw rapport openbaar gemaakt over de helikoptercrash in New York vorig jaar in maart. Het tragische ongeval werd gefilmd door voorbijgangers. Maar er zijn ook videobeelden gemaakt aan boord van de heli zelf. Die tonen hoe één passagier probeert zich te bevrijden van zijn schouderriem en hoe een andere naar een mes grijpt: “Hoe snijd ik dit los?” De andere passagiers vloeken en pakken in paniek hun veiligheidsharnas vast. Ze kregen het niet tijdig los.

Dertien seconden later vallen de beelden uit, omdat de camera samen met de heli in het water is beland. Reddingsduikers haalden daarna de vijf passagiers uit het water: ze moesten hen lossnijden uit hun stoel. Geen van hen had de crash overleefd. Alleen de piloot, Richard Vance, wist aan de dood te ontsnappen. Hij werd opgepikt door een sleepboot. Hij had de luchtverkeersleiding net voor de crash verwittigd dat hij motorproblemen had.

@cnn @FoxNews just witnessed a helicopter crash into the East River .. hope everyone’s ok. Caught it all on tape! pic.twitter.com/saHOMTLR69 JJ Magers(@ JJmagers) link

De bewuste camerabeelden werden niet vrijgegeven, enkel de transcriptie. De helikopter vertrok om 18u53 voor een sightseeingtour, blijkt uit het onderzoek. De inzittenden waren hard aan het lachen en plezier aan het maken. Amper veertien minuten later crashte het toestel in de East River. Minder dan een minuut daarvoor was een van de passagiers nog iets aan het typen op Snapchat.

De oorzaak van de crash zou pas in december bepaald worden tijdens een publieke vergadering van de National Transportation Safety Board. Mogelijk was het ongeval veroorzaakt door de tas van een passagier die de afsluitklep van de brandstoftank raakte.