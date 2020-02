Overleden Nederlander in eigen rouwadvertentie: “Waar waren al mijn vrienden?” Femke Rodenburg

01 februari 2020

13u54

Bron: AD.nl 6 Buitenland Een rouwadvertentie bij onze noorderburen trekt deze week veel aandacht. Op het kaartje vraagt de inmiddels overleden Dick uit Utrecht zich af waar al zijn vrienden waren toen hij ziek was. “Bij mijn feestjes waren jullie er wel, maar tijdens mijn ziekte was er (bijna) niemand.”

Vrienden van Dick zullen deze week even hebben moeten slikken toen ze de lokale krant de Nieuwe Meerbode opensloegen. Daarin stond afgelopen woensdag een rouwadvertentie die Dick voor zijn dood zelf geregeld had. “Waar waren al mijn vrienden?”, vraagt de inwoner van De Ronde Venen - een gemeente in de provincie Utrecht - zich af.

Ook op sociale media duikt de opvallende rouwadvertentie op. “Hoe zouden die ‘vrienden’ zich nu voelen?”, doet onder meer de ronde.

Tijdens zijn ziektebed lieten veel vrienden kennelijk verstek gaan. Dick laat in de advertentie duidelijk weten dat hem dat tegenviel. Toch is de Nederlander niet alleen maar rancuneus. “Vier het leven”, schreef de man ook in zijn laatste groet.

Uit het plaatselijke sufferdje. Hoe vaak zou dit voorkomen? En hoe zouden die 'vrienden' zich nu voelen? En ja, dat was natuurlijk precies de bedoeling. Triest. pic.twitter.com/vwbgNwTlQK 🚜Nolly Baaten🚜(@ nollybaaten) link

