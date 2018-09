Overleden McCain bijgezet aan marineacademie in Annapolis LVA

03 september 2018

01u52

Bron: Belga 1 Acht dagen na zijn dood is de internationaal gerespecteerde Amerikaanse senator John McCain zondag bijgezet op de begraafplaats van de marineacademie in Annapolis, in de staat Maryland.

Op tv-beelden was te zien dat vier F-18-gevechtsvliegtuigen de academie overvlogen ter ere van McCain. John McCain werd tijdens de Vietnamoorlog neergeschoten als marinepiloot, waarna de Vietcong hem arresteerde en folterde. Hij was vijf jaar lang krijgsgevangene.

Volgens Amerikaanse media ligt McCains graf naast dat van zijn in 2014 overleden vriend, admiraal Chuck Larson. McCain en Larson voltooiden in 1958 samen de marineacademie. De centrale rouwplechtigheid voor McCain vond zaterdag plaats in Washington.

Lokale zender WTOP berichtte dat een mensenmassa zich verzameld had aan de weg waarlangs een autocolonne McCains lichaam zondag naar Annapolis bracht. Bestuurders hielden halt op de pechstrook uit respect voor de overleden senator. Nieuwszender CNN berichtte dat ook voor de marineacademie honderden personen zijn bijeengekomen om McCain te eren.

De Amerikaanse senator overleed een week geleden in thuisstaat Arizona aan de gevolgen van een hersentumor. Zaterdag namen verschillende vooraanstaande politici en burgers afscheid van McCain in de Nationale Kathedraal in Washington.