Overleden man wordt verkozen tot burgemeester van Roemeens dorp NLA

28 september 2020

16u28

Bron: AP, Romania Insider 0 Ion Aliman is gisteren verkozen voor een derde termijn als burgemeester van het Roemeense dorpje Deveselu, hoewel hij twee weken geleden aan het coronavirus overleed. Na de bekendmaking van zijn overwinning trokken de dorpsbewoners naar zijn graf om er kaarsen voor hem te branden.

Aliman behaalde een verpletterende verkiezingsoverwinning: wel 1.057 van de 1.600 uitgebrachte stemmen gingen naar hem. Tien dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen overleed hij aan Covid-19-complicaties, maar zijn dood kwam te laat om zijn naam van het stembiljet te halen.

Op de dag van de verkiezingen, de dag waarop hij zijn 57ste verjaardag zou vieren, stemden honderden inwoners van Deveselu toch op Aliman, lid van de linkse sociaaldemocratische partij PSD. Als burgemeester van het dorp was hij al erg populair en op die manier wilden de dorpelingen hem eren. Na de uitslag gingen ze naar zijn graf om er kaarsen te branden en om te rouwen.

Zijn plaatsvervanger is Nicolae Dobre, die op de Roemeense nieuwstelevisie Digi24 zei dat er niets raars is aan de situatie. “Aliman bleef op het stembiljet staan en had het recht om opnieuw verkozen te worden. De situatie is volledig legaal. De inwoners van Deveselu wisten ook dat als ze voor hem zouden stemmen, ze de PSD een andere kandidaat zouden laten aanduiden.”



