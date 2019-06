Overleden Duitse politicus van dichtbij in hoofd geschoten: “Hij werd jarenlang bedreigd” Ruben Koenes

04 juni 2019

02u03

Bron: AD 0 De Duitse CDU-politicus Walter Lübcke is overleden door een schot in het hoofd. Dat blijkt uit het eerste onderzoek van de Duitse politie. De kogel werd van dichtbij afgevuurd. De politie heeft nog geen verdachte op het oog.

Partijgenoot Hermann-Josef Klüber liet vandaag weten dat de 65-jarige Lübcke de afgelopen jaren herhaaldelijk bedreigd werd. Zo ontving de partij meerdere keren brieven met persoonlijke dreigementen aan zijn adres. Sinds 2015 heeft Lübcke meerdere keren bewaking gehad. De politicus werd in dat jaar bekend omdat hij tijdens een discussieavond van zijn partij (de christendemocratische CDU, de partij van bondskanselier Angela Merkel) aan de kant van Merkel ging staan en aangaf dat Duitsland volgens zijn christelijke waarden en normen vluchtelingen moest opnemen. Dat was op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis.

Toen hij in zijn speech meerdere malen werd onderbroken door partijleden die ‘Scheiss Staat’ naar hem riepen zei hij: “Wie deze waarden afwijst, staat het vrij om Duitsland te verlaten.’’

Motief

Ondanks de bedreigingen heeft de politie nog geen aanwijzingen over wie de dader zou kunnen zijn. Wat er precies is gebeurd is nog onbekend, net als het motief. Een speciale twintigkoppige commissie is ingesteld om zo snel mogelijk de waarheid boven tafel te krijgen. De politie doet geen gedetailleerde mededelingen over de zaak, omdat gevreesd wordt dat dit de voortgang van het onderzoek kan hinderen.

Lübcke werd in de nacht van zaterdag op zondag door zijn familie gevonden in zijn tuin in het dorpje Wolfhagen-Istha. Het vermoeden bestond toen al dat Lübcke was neergeschoten. Na onderzoek blijkt dat er van dichtbij op hem is geschoten met een wapen met een korte loop. De politie sluit zelfmoord uit. Er is nog geprobeerd Lübcke te reanimeren. Ruim twee uur later werd hij officieel doodverklaard, liet de openbaar aanklager gisteren weten op een persconferentie.

Collega-politici reageren via Twitter en in de Duitse media ontdaan op het overlijden van Lübcke, die wordt geprezen als een toegankelijk politicus. “We zijn diep geschokt door de plotselinge dood van onze vriend Walter Lübcke”, zei CDU-voorzitster Annegret Kramp-Karrenbauer. Volgens de partij was Lübcke een bruggenbouwer. “In deze moeilijke uren zijn onze gedachten en gebeden vooral bij de vrouw van Lübcke, haar twee zoons en kleinzoon.” Lübcke zat van 1999 tot 2009 voor de CDU in het parlement van de deelstaat Hessen. De afgelopen tien jaar was hij regeringspresident in diezelfde regio.

