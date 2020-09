Overladen vliegtuigje met 500 kilogram cocaïne aan boord stort net na het opstijgen neer

09 september 2020

Bron: Fox News, The Guardian

Een klein vliegtuig dat op weg was naar Australië stortte vorige week kort na het opstijgen in Papoea-Nieuw-Guinea neer. Het vliegtuigje bleek overladen te zijn, waardoor het nauwelijks de lucht in geraakte. Aan boord: 500 kilogram cocaïne. Goed voor een straatwaarde van bijna 70 miljoen euro.