Overheid neemt Engelands "ergste" gevangenis weer over omdat gedetineerden er de plak zwaaien Joeri Vlemings

20 augustus 2018

12u45

Bron: BBC, Daily Mail 0 De Britse overheid heeft beslist de gevangenis in Birmingham, die privaat gerund wordt, voor minstens een half jaar weer zelf in handen te nemen. Reden: cipiers hebben er de controle uit angst aan de gedetineerden overgelaten.

Het was de firma G4S die sinds 2011 de gevangenis HMP Birmingham - een van de grootste van Engeland en Wales - uitbaatte, via een privécontract voor 15 jaar en 30 miljoen pond (33,5 miljoen euro). Inspecteurs voerden er onlangs tussen eind juli en begin augustus een onaangekondigde controle uit en stelden volgens het verslag een schrijnende "crisissituatie" vast.

Sommige personeelsleden van de gevangenis waren zo bang dat ze zichzelf opsloten en sliepen tijdens hun dienst. Ze verlieten hun kantoor slechts een uur per dag om te kunnen douchen. De 1.269 gedetineerden konden "bijna straffeloos" hun gang gaan. Ze gebruikten openlijk drugs en geweld, en scholden de cipiers de huid vol. Bepaalde plaatsen van de instelling waren smerig, met bloed, braaksel en uitwerpselen van ratten op de vloer.

De overheid greep in: er kwamen dertig werknemers bij, er werd een nieuwe directeur aangesteld, en driehonderd gevangenen werden overgeplaatst naar andere instellingen. G4S zegt de huidige ontwikkeling te "verwelkomen", omdat die toelaat de problemen "met hoogdringendheid aan te pakken". In de gevangenis stierven dit jaar ook al zes gedetineerden.

Maar er is ook felle kritiek op het optreden van de overheid. Hoofdinspecteur van het gevangeniswezen, Peter Clarke, wijst met de vinger naar het ministerie van Justitie dat volgens hem de gevangenis niet adequaat genoeg monitorde. Hij noemde het de "ergste gevangenis" die hij ooit bezocht.

Het is sowieso een slag in het gezicht van de Britse overheid. De instelling van Birmingham was de eerste categorie B-gevangenis uit de publieke sector die geprivatiseerd werd, en het draaide volgens Clarke uit op een "triest fiasco". Clarke meldt in zijn rapport dat de "meest gewelddadige gevangenis" van Engeland en Wales faalde op zowat alle criteria. Categorie B betekent dat de gedetineerden geen maximale veiligheidsmaatregelen opgelegd krijgen. Dat is enkel in de categorie A-instellingen het geval, waar ook de gevaarlijkste criminelen vastzitten.

Twee jaar geleden brak er nog een enorme rel uit in de gevangenis van Birmingham. Dat er een gebrek aan veiligheid is, konden de inspecteurs nu zelf aan den lijve ondervinden. Hun auto's werden vernield met een zuuraanval op een zogenaamd beveiligde parking.