Overheid moet abortus dan toch toelaten aan zwangere tiener zonder papieren in Texas Joeri Vlemings

09u06

Bron: BBC 0 AP Een zwangere tiener zonder papieren heeft het recht een abortus te laten uitvoeren in de Amerikaanse staat Texas. Dat heeft een rechtscollege in beroep beslist. De overheid weigerde het meisje toegang tot een abortuskliniek, maar wordt nu teruggefloten.

Het meisje is zeventien en kreeg de anonieme naam 'Jane Doe' mee. Ze werd vorige maand opgepakt nabij de Mexicaanse grens. Na medisch onderzoek bleek ze negen weken zwanger te zijn. Jane Doe vroeg meteen een abortus aan en de ingreep zou plaatsvinden op 28 september. Maar de overheid weigerde haar over te brengen naar het ziekenhuis. Inmiddels is ze 15 weken ver in haar zwangerschap. Wettelijk is abortus in Texas mogelijk tot maximum twintig weken.

Volgens de American Civil Liberties Union (ACLU) komt Jane Doe uit een gewelddadig gezin, uit een niet nader genoemd Centraal-Amerikaans land. Omdat ze een niet-begeleide minderjarige was, werd ze ondergebracht in een opvangcentrum van de overheid in Brownsville. In de staat Texas is abortus bij minderjarigen in principe pas toegestaan mits akkoord van een ouder. Maar die had Jane Doe dus niet. En Donald Trump voerde de nieuwe richtlijn in dat een opvangcentrum een minderjarige in dat geval niet mag begeleiden bij de abortus zonder schriftelijke toestemming van de directeur van het Office of Refugee Resettlement. Dat is E Scott Lloyd, een fervent tegenstander van abortus.

Voogd

De Amerikaanse staat verdedigde zich in de rechtszaak met de stelling dat Jane Doe wél een abortus kan laten uitvoeren, maar dan in een ander land of onder begeleiding van een voogd. Een geschikte begeleider werd na zeven weken zoeken echter nog altijd niet gevonden.

Op 18 oktober gaf het gerecht dan de ACLU gelijk en legde het de overheid op om de tiener "onmiddellijk en zonder uitstel" over te brengen naar het ziekenhuis. "Ik ben verbaasd dat de overheid dit 17-jarige meisje een keuze opdringt tussen een zwangerschap die ze niet wenst voort te zetten tot het einde en een terugkeer naar het land dat ze achter zich liet, terwijl ze een rechterlijke machtiging heeft gekregen voor een medische procedure waarop zij grondwettelijk recht heeft", zei rechter Tanya Chutkan.

Van beroep naar beroep

De overheid ging in beroep en daar oordeelde een college van drie rechters - met 2 tegen 1 - dat de overheid het meisje geen abortus weigerde, omdat er eerst een voogd moet gevonden worden om haar te onttrekken aan de voogdij van de overheid. Die zoektocht kan nog maanden duren, en dan is het te laat voor de ingreep. Daarom ging de ACLU opnieuw in beroep, voor een college van tien rechters. Dat bevestigde de oorspronkelijke uitspraak wat betekent dat Jane Doe wel degelijk naar een abortuskliniek moet overgebracht worden. De federale overheid kan nu nog altijd in beroep gaan bij het Hooggerechtshof. Intussen regelen de advocaten van het 17-jarige meisje een tweede afspraak voor haar abortus.