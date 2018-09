Overheid Malediven laat kunstwerk afbreken omdat het “islamitische eenheid bedreigt” kv

25 september 2018

00u48

Bron: GCR, Art Newspaper, The Guardian 4 De Maldivische autoriteiten hebben delen van een zeesculptuur van kunstenaar Jason deCaires Taylor laten neerhalen. Het Maldivische gerecht had immers geoordeeld dat de mensen die op het kunstwerk te zien zijn “anti-islamitisch” zijn.

‘Coralarium’ is een project van de hand van Jason deCaires Taylor, die bekend staat om zijn onderwaterstandbeelden en -gallerijen in de hele wereld. Het werk was besteld door het Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi resort, dat eigendom is van de Accor-hotelgroep, als een “getijdengalerij” en werd in juli voltooid.

Het grote stalen frame met openingen beeldt de onderwaterwereld uit en moet zeeleven de kans bieden om er vrij doorheen te zwemmen en in te leven. ‘Coralarium’ moet een nieuwe habitat vormen voor koraal en ander zeeleven. Bovenop en in het kunstwerk werden 30 menselijke figuren geplaatst. Die figuren waren gebaseerd op afgietsel van echte mensen, waarvan ongeveer de helft van Maledivische afkomst was.

Afbeelding menselijke figuren

Religieuze leiders en geleerden in de eilandstaat, waar islam de officiële religie is, uitten de voorbije weken kritiek op het kunstwerk. De afbeelding van menselijke figuren in de kunst wordt in de islamitische wet ontraden, omdat het om "idolen" zou gaan.

Nadat een rechter besliste dat het werk een bedreiging vormde voor de “islamitische eenheid en de vrede en belangen van de Maledivische staat”, beval de overheid vorige week dat het werk deels zou worden afgebroken. Nochtans hadden de autoriteiten zelf de toestemming gegeven tot de bouw van het standbeeld.

Negen maanden werk gesloopt in één dag

Aan het beeldhouwwerk werd negen maanden gewerkt door een groot team van mariene ingenieurs, staalfabrikanten, duikers en mallenmakers. Er werd gebruik gemaakt van ph-neutraal staal, dat veilig is voor gebruik in een mariene omgeving. Afhankelijk van het licht en de getijden, kon het kunstwerk bezocht worden door gasten van het hotel en dagtoeristen.

Op 21 september liet de overheid het werk echter slopen met pikhouwelen, zagen en touwen. Enkel de menselijke figuren werden verwijderd. De metalen kooi van het Coralarium werd intact gehouden.

“Vorige week vrijdag was ik bijzonder geschokt en verdrietig toen ik vernam dat mijn standbeelden aan het Coralarium vernield zijn door de Maledivische autoriteiten, ondanks voortdurende consultaties en dialoog”, reageerde deCaires Taylor. “Het Coralarium werd bedacht om mensen in verbinding te brengen met de omgeving en om een veilige omgeving te vormen waar zeeleven kan gedijen. Niets anders! De Malediven zijn nog altijd prachtig, met een warme en vriendelijke bevolking, maar het was een droeve dag voor de kunst en een droeve dag voor het milieu.”

Aanpassen

Hotelketen Accor laat in een verklaring weten verrast te zijn door de afbraak van het standbeeld, maar dat het proces “vredig en vriendelijk” verliep. “Er werd voor de installatie toestemming gezocht en gevonden. Dit kunstwerk werd gezien als een manier om mensen te onderrichten over de milieuproblemen die een impact hebben op de Malediven en de wereld, en om tegelijkertijd lokale koraalriffen te helpen bij hun vernieuwing en herstel.” Volgens Accor is de basisstructuur van het Coralarium echter nog intact en wordt nu met de kunstenaar bekeken hoe het werk opnieuw vorm kan krijgen “in harmonie met de lokale bevolking en de omgeving”.