Overheid: "Er mag geplunderd worden in verwoeste stad Palu" Bob van Huët ADN

30 september 2018

16u34

Bron: AD.nl 7 Het is een kwestie van overleven geworden op het Indonesische eiland Sulawesi, dat vrijdag werd opgeschrikt door twee krachtige aardbevingen en een dodelijke tsunami, die al ruim 832 levens eiste. De ruim 330.000 bewoners van de door de tsunami verwoeste stad Palu hebben honger en plunderen winkels. De overheid staat het toe vanwege de noodsituatie.

Twee dagen na de schok ontbreekt het nog aan van alles in Palu: voedsel, drinkwater en brandstof vooral. Honderden bewoners zijn het wachten op hulp beu en bedienen zich nu in de supermarkten en bij de tankstations.



Koekjes, chips, gasflessen. Alles eigenlijk nemen ze mee wat ze tegenkomen. Zelfs tv's worden meegegrist. Het ligt voor het grijpen in winkels en supermarkten waarvan de deuren en ramen vaak zijn weggespoeld door de kracht van de metershoge tsunami. En anders zijn ze wel ingeslagen door wanhopige mensen. Bij een benzinepomp wordt ‘getankt’ met flessen en potten en pannen.

“Ze helpen ons niet, we moeten eten, we moeten grondstoffen hebben. We hebben geen andere keuze”, rechtvaardigt een plunderaar het stelen tegen een verslaggever van AFP. “De winkels zijn gesloten, de markten zijn leeg. We gaan van de ene winkel naar de andere", zegt ‘Eddy’ (33).



Politiemensen kijken vaak toe bij de plunderingen, de autoriteiten laten het allemaal gebeuren. Ze melden dat ze niet op plunderaars gaan jagen. Er zijn belangrijkere prioriteiten.

Vergoeding

Getroffen winkeliers kunnen later een vergoeding krijgen als ze een rekening insturen. “We hebben de supermarkten Alfamart en Indomaret gevraagd dit toe te laten. Ze moeten alles maar registreren, dan is het geen plundering”, aldus minister van Binnenlandse Zaken, Tjahjo Kumolo in een verklaring.

Paniek

Tijdens het plunderen slaat regelmatig de paniek toe. Niet vanwege vrees voor de winkeleigenaren of de politie, maar vanwege naschokken. Op zo’n moment vluchten veel plunderaars weg, vrezend voor hun leven, meldt AFP. Maar zodra het veilig lijkt, gaan ze weer de winkels binnen.

Mobiele keukens

De hulp begint intussen wel op gang te komen op het eiland, dat met ruim 17 miljoen mensen evenveel inwoners telt als Nederland maar in oppervlakte vier keer groter is. Zo worden er mobiele keukens overgebracht die samen 36.000 maaltijden per dag kunnen produceren. Verder arriveren er matrassen en dekens. Probleem is dat het nog even duurt voordat de spullen ook zijn verdeeld onder de meest hulpbehoevenden.