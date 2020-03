Overgrote meerderheid van Italianen steunt lockdownmaatregelen van regering MDG

19 maart 2020

14u47

Bron: Belga 2 Een zeer grote meerderheid van de Italianen (94 procent) schaart zich achter de coronamaatregelen die de regering heeft genomen. Dat blijkt donderdag uit een peiling in de Italiaanse krant La Repubblica.

Italië, het land dat in Europa het zwaarst getroffen werd door de coronapandemie, heeft erg strikte lockdownmaatregelen opgelegd aan de bevolking. Sinds ruim een week hebben 60 miljoen Italianen het bevel gekregen om thuis te blijven. Verplaatsingen zijn enkel toegelaten om professionele of dwingende redenen en ook elke bijeenkomst is verboden. De scholen zijn eveneens toe. De maatregelen zijn donderdag nog verlengd tot na 3 april.

Volgens de peiling van La Repubblica vindt 47 procent van de Italianen de genomen maatregelen ‘positief’. Een even grote groep vindt ze zelfs ‘zeer positief’. Slechts vier procent van de bevolking vindt de maatregelen ‘negatief’ of ‘zeer negatief’ en twee procent spreekt zich niet uit.

Populariteit Italiaanse premier

De ruime steun voor de maatregelen geeft ook een boost aan de populariteit van de Italiaanse premier Giuseppe Conte. Zo geeft 71 procent van de Italianen hem een score van zes op tien, of hoger. In februari was dat slechts 52 procent.

Voorts zegt 95 procent van de Italianen ‘tamelijk’ of ‘zeer bezorgd’ te zijn over de situatie. Vier procent maakt zich dan weer helemaal geen zorgen over het coronavirus.

De peiling werd afgelopen maandag en dinsdag afgenomen bij een representatieve steekproef van 1.028 mensen.

