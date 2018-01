Overgangsperiode na brexit eindigt op 31 december 2020 TT

29 januari 2018

15u18

De Europese lidstaten hebben het mandaat van de Europese Commissie voor de brexitonderhandelingen vernieuwd. Er kan nu worden gewerkt aan een overgangsperiode die het Britse vertrek uit de EU op 30 maart 2019 moet verzachten. Die overgangsperiode moet wel uiterlijk op 31 december 2020 afgelopen zijn.

Op die datum gaat de nieuwe Europese meerjarenbegroting in.

De EU-ministers hadden nog geen twee minuten nodig om het startschot te geven van de tweede fase van de onderhandelingen, meldde een topmedewerkster van hoofdonderhandelaar Michel Barnier op Twitter.

Er werd ook beslist dat tijdens de overgangsperiode alle Europese wetten en regels, ook de nieuwe, op het Verenigd Koninkrijk van toepassing zullen blijven. Wel zullen de Britten dan niet langer vertegenwoordigd zijn in de Europese instellingen. Ze zullen ook niet meer mogen meebeslissen over Europees beleid. Dat betekent bijvoorbeeld dat Londen het gezag van het Europees Hof van Justitie tot en met 2020 moet erkennen.

Ook nog houden aan handelsbeleid

En omdat het Verenigd Koninkrijk in die periode blijft deelnemen aan de douane-unie en de interne markt, moet het land zich ook blijven houden aan het Europese handelsbeleid. Om te kunnen profiteren van de handelsakkoorden tussen de EU en andere landen, moeten die landen de Britten dat wel toestaan.

Een akkoord over de overgangsperiode maakt deel uit van het uittredingsverdrag, dat in oktober klaar moet zijn. Andere belangrijke zaken daarin zijn afspraken over de 'brexitrekening', de rechten van burgers en de Iers-Noord-Ierse grens.

"De 27 namen de tekst snel aan en we hopen dat een akkoord met het Verenigd Koninkrijk ook vlug kan worden gesloten", aldus vicepremier Ekaterina Zaharieva van tijdelijk EU-voorzitter Bulgarije.

Op hun top in maart zouden de EU-regeringsleiders als volgende stap groen licht kunnen geven om te gaan praten over de (handels)relatie na de overgangsperiode. De Britten kunnen in de tussentijd al verkennende gesprekken houden met derde landen over handelsakkoorden, maar die tot nader order nog niet in werking laten treden.

