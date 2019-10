Overeenkomst Rusland en Turkije: Turkije mag 32 km in Syrisch grondgebied binnendringen, Koerden moeten weg kv

22 oktober 2019

19u57

Bron: Belga 1 Turkije en Rusland gaan een "terreurvrije zone" instellen in het noorden van Syrië bij de grens met Turkije. Beide landen zijn dat in Sochi overeengekomen. Turkije verlengt ook het staakt-het-vuren met 150 uur.

De Turkse president Recep Erdogan kondigde daarbij aan dat Russische en Turkse militairen gezamenlijke patrouilles in de 10 kilometer brede strook zullen uitvoeren. Het gaat om het gebied waar Turkije bijna twee weken geleden een opmars begon om Koerden te verjagen. Met de VS kwam Ankara later een pauze overeen zodat de Koerden zich konden terugtrekken. Die pauze eindigt vandaag maar Turkije en Rusland maakten bekend dat die periode met zes dagen wordt verlengd.

Turkije en Rusland kwamen verder overeen dat de opmars van het Turkse leger tot ongeveer 32 kilometer op Syrisch gebied kan doorgaan en dat de Koerden zich uit dat gebied zullen terugtrekken.

“Territoriale integriteit”

Poetin zei met Erdogan over de territoriale integriteit van Syrië te hebben gesproken en dat beiden blijven werken aan een oplossing voor het conflict. Hij moedigt Syrië en Turkije aan tot dialoog en wijst erop dat er enkel stabiliteit in Syrië kan zijn indien de territoriale integriteit bewaard blijft. Buitenlandse troepen die er zich zonder toelating bevinden, moeten het land verlaten.

Nog volgens Poetin zijn tijdens het beraad in Sochi akkoorden bereikt in verband met het noorden van Syrië. Over de inhoud ervan zei hij niets.

Erdogan van zijn kant gewaagde van een “historisch akkoord in de strijd tegen het terrorisme, omtrent de territoriale integriteit en politieke eenheid van Syrië, en voor de terugkeer van de vluchtelingen.”

Terugtrekking Koerden “faciliteren”

Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov worden er na de ontwapening van Koerdische milities in het noordoosten van Syrië Russisch-Turkse patrouilles ontplooid. Die moeten de terugtrekking van Koerdische strijders “faciliteren”. Het Russische en Turkse leger trekken vanaf morgen de Turkse veiligheidszone in het noorden van dat land binnen, aldus Lavrov.

Erdogan zei dat de strijders van de Koerdische YPG vanaf woensdag 11 uur Belgische tijd 150 uur extra tijd krijgen om het gebied van 32 km met hun wapens te verlaten. Hun steunpunten en posities worden vernietigd. De gezamenlijke patrouilles starten vanaf 11 uur, tot 10 km van de grens met Turkije.

Onduidelijk is of het bestand, dat normaal vandaag om 21 uur Belgische tijd afloopt, vanaf dan met 150 uur wordt verlengd, dan wel vanaf woensdagmiddag.