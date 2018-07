Overdag is Chelsea (35) huisvrouw, 's nachts chat ze met pedofielen. En zo kon ze al tientallen mannen betrappen kg

12 juli 2018

10u29

Bron: BBC 15 Al bijna een jaar lang doet de 35-jarige “Chelsea Hunter”, een schuilnaam, zich op internet voor als een veertienjarig meisje. Wanneer de Britse huisvrouw haar vier kinderen in bed heeft gestopt, gaat ze ’s avonds het web om op te chatten met volwassen mannen. Zo probeert ze pedofielen op heterdaad te betrappen, en dat lukt haar aardig.

Overdag is Chelsea huisvrouw. Ze staat op, brengt haar vier kinderen naar school, maakt schoon, wast en kookt. Maar wanneer de avond valt, gaat ze op internet en kruipt ze in de huid van de veertienjarige Chloe. Chloe chat met iedereen die met haar wilt praten. En hoewel ze haar leeftijd altijd duidelijk maakt, zijn er af en toe gesprekspartners die duidelijk foute bedoelingen hebben.

“Tot je lokaas wordt, heb je geen idee hoeveel online roofdieren er zijn”, vertelt Chelsea aan BBC. “Ze verschijnen gewoon en dan denk ik ‘blokkeer me alsjeblieft’, maar ze gaan gewoon door.”



De schaduwjagers

Al sinds augustus vorig jaar maakt Chelsea deel uit van een groep van Britse pedofielenjagers, de Shadow Hunters. De 'club' bestaat uit burgers die proberen om pedofielen in de val te lokken door zich op internet voor te doen als minderjarigen. Wanneer er genoeg bewijsmateriaal verzameld is, confronteren ze de daders en wordt de hele zaak overhandigd aan de politie. Meestal bestaat dat bewijsmateriaal uit chatgesprekken met expliciete verzoeken, beeldmateriaal of fantasieën.

“Het was iets waar ik mee wilde helpen”, verklaart Chelsea. Haar leven als huisvrouw laat zich uitstekend combineren met haar ‘undercover’-werk, zo bleek. “Ik begin [te chatten] wanneer ze geloven dat ik klaar ben met school en vertel ze dat ik mijn huiswerk moet doen en nog moet eten, zodat ik me over mijn kinderen kan ontfermen”, klinkt het. “Ik kijk nog steeds al mijn soaps, en als mijn kinderen me nodig hebben, dan kan dat ook – je verzint gewoon een excuus [voor de gesprekspartner] en zegt dat je moeder roept en je terug bent binnen een minuutje.”

Leeftijd benadrukken

Om ervoor te zorgen dat het bewijsmateriaal bruikbaar is, zal ze zelf nooit het initiatief nemen om met een volwassene te praten, legt Chelsea uit. “We voegen zelf niemand toe: ze komen naar ons en sturen een vriendschapsverzoek”, zegt ze. Die verzoekjes worden aanvaard, maar het “lokaas” zal nog steeds niet de eerste stap zetten om een gesprek te beginnen. Wanneer de gesprekspartner dan toch begint te praten, benadrukken de jagers meerde keren dat ze minderjarig zijn. “De regel is dat we onze leeftijd minstens drie keer vermelden in de eerste acht tot tien berichten.”

Daarna kan het gesprek heel snel omslaan, weet Chelsea. Ondanks dat de mannen denken dat ze chatten met een minderjarig meisje, durven ze heel expliciete berichten te sturen en vragen ze vaak om af te spreken. "Je leert die mensen kennen vanbinnen en vanbuiten; ze geven alles bloot."

Misselijkmakend

Sinds haar debuut als 'Chloe' kon de vrouw al zo’n vijftigtal pedofielen vatten. Eén van hen was de 48-jarige Peter Hicks, die nu veroordeeld is tot een celstraf van vier jaar. “Ik had nachtmerries over hem. De dingen die hij een kind wilde laten doen, waren onvoorstelbaar", aldus Chelsea. “Het maakte me misselijk als volwassen vrouw, wetende dat hij dacht dat er een kind zat voor het andere scherm.”

Uiteindelijk werd Hicks geconfronteerd door de Shadow Hunters en kon hij voor de rechtbank verschijnen. Tijdens de rechtszaak maakte de rechter meermaals duidelijk dat hij niet gediend was met de acties van de pedofielenjagers.

Die attitude komt vaker voor aan de kant van de wet: de pedofielenjagers zijn niet altijd graag gezien door de politie. Zulke ongecoördineerde acties kunnen lopende onderzoeken in gevaar brengen en zouden pedofielen weleens kunnen afschrikken, is de redenering. Chelsea legt de kritiek naast zich neer. “We streven ernaar om samen te werken met de politie, en niet om ze tegen te werken. Uiteindelijk geven we de politie een volledige zaak; alles is gedaan voor hen – alle stukjes bewijs die ze nodig hebben.”

"Ik ben gewoon blij dat [de pedofielen] tegen mij praten, dat betekent tenminste dat er één echt kind is dat ze met rust laten", besluit ze.

