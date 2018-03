Overdag een gehaaide zakenman, 's nachts een dj: wordt dit de nieuwe CEO van Goldman Sachs? ep

13 maart 2018

11u40

Bron: The Fader, New York Times 0 Nadat topman Harvey Schwartz gisteren heeft aangekondigd dat hij in april een stapje opzij gaat zetten bij Goldman Sachs, zit de machtigste investeerdersbank ter wereld zonder CEO. Dat betekent dat het nieuwe hoofd van het bedrijf waarschijnlijk dj D-Sol, beter gekend als David Solomon (55), wordt. Een opkomende naam in de wereld van de elektronische dancemuziek, maar ook geen onbekende in het financiële wereldje. Solomon is momenteel al covoorzitter van Goldman.

D-Sol is grote fan van elektronische muziek en heeft zijn liefde voor de draaitafels pas enkele jaren geleden ontdekt. Sinds vorig jaar wordt hij veel gevraagd in feestoorden als New York, de Bahamas en Miami. Ook zijn remix van ‘Don’t stop’ van Fleetwood doet het goed op de radio en de zakenman werd al gevraagd om te draaien op een exclusief feestje tijdens New York Fashion Week.

Hoe hij als schatrijke zakenman ook nog tijd kan maken om hippe technofeestjes af te schuimen? “David gelooft dat een breed interesseveld helpt om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privéleven, wat uiteindelijk leidt tot een bloeiende carrière”, vertelt de woordvoerder van Goldman Sachs Jake Siewert. “Hij wil de jongere werknemers in het bedrijf inspireren en zelf zo het goede voorbeeld geven.”

My new Fleetwood Mac remix on @siriusxm #betabpm channel 51 last night. Thanks @liquidtodd Een foto die is geplaatst door null (@djdsolmusic) op 10 jan 2018 om 13:54 CET

Dune Bar rocks.... Een foto die is geplaatst door null (@djdsolmusic) op 01 jan 2018 om 17:52 CET