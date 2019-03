Overboord geslagen Duitser overleeft urenlang in het water dankzij geniaal trucje van Navy SEALs Karen Van Eyken

12 maart 2019

12u26

Bron: New Zealand Herald, Fox News, Insider 0 Arne Murke werd plots overboord geslagen voor de kust van Nieuw-Zeeland toen hij samen met zijn broer met een zeiljacht onderweg was naar Brazilië. De Duitser lag urenlang in het water. Maar in plaats van in paniek te schieten, paste de man een trucje toe van de Navy SEALs dat hij eens op tv had gezien. Zijn jeans speelde daarbij een cruciale rol. Zonder spijkerbroek had hij het niet overleefd.

Het incident speelde zich af op 6 maart. De broers hadden een opdracht aanvaard om het schip af te leveren in Brazilië. Ze vertrokken in Auckland. Maar voor de kust van Nieuw-Zeeland, in Tolaga Bay, sloeg het onheil toe.

Het hoofdzeil kwam los waarna de mast op hol sloeg en Arne overboord werd geslagen. Gedurende enkele seconden werd de man nog meegesleurd met het jacht omdat zijn arm aan een touw was komen vast te zitten, maar hij kon zich tijdig loswrikken. Zijn broer probeerde hem nog te redden, maar slaagde daar niet in door de woelige zee met golven tot drie meter hoog.

“Ik was in zee gevallen terwijl ik geen reddingsvest droeg”, verklaarde de man. “Ik had alleen mijn T-shirt en een jeansbroek aan.” Zijn broer gooide een reddingsvest in het water, maar Arne kon er niet bij.

Het zag er dus heel slecht uit voor de Duitser. Maar dan herinnerde hij zich gelukkig een trucje van de Navy SEALs dat hij ooit op tv had gezien.

“Ik zag het vele jaren geleden en had toen tegen mezelf gezegd: ’Als ik ooit overboord val, dan pas ik het toe’,” aldus Arne. Nu was dat moment aangebroken.

“Ik haalde eens diep adem, trok mijn jeans uit, legde een paar knopen aan de uiteinden en blies de spijkerbroek op - zo had ik in geen tijd een geïmproviseerd reddingsvest waarmee ik kon blijven drijven.”

Arne vertelde dat hij aan zijn tien maanden oude dochtertje dacht om het te blijven volhouden. “Er was een moment dat ik vreesde dat ik ging sterven. Door aan mijn dochtertje te denken, kreeg ik weer extra energie om door te gaan.”

Na 3,5 uur werd hij uiteindelijk gespot door een reddingshelikopter en gered waardoor de man zijn beproeving nog kan navertellen.

“Ik wil heel graag iedereen bedanken die betrokken was bij de opsporings- en reddingsoperatie. Die mensen hebben fantastisch werk geleverd en ik ben hen heel, heel dankbaar,” zei Arne, eraan toevoegend dat de bijna-doodervaring hem niet van de wijs heeft gebracht. “Ik ken de risico’s, maar laat me niet afschrikken. Al zal ik in de toekomst nog voorzichtiger zijn.”

Eén ding is volgens de Duitser zeker: zonder jeansbroek had het drama fataal kunnen zijn. “Zonder mijn jeans was ik er vandaag niet meer geweest - mijn spijkerbroek heeft me gered, zoveel is zeker.”