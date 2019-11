Overblijvende kandidaat-MR-voorzitters nemen geen adempauze in campagne en halen uit naar elkaar: “Populistisch riedeltje” TT

13 november 2019

10u33

Bron: Belga 0 De twee overgebleven kandidaten voor het voorzitterschap bij de MR, hebben daags na de eerste ronde van die verkiezingen al meteen de registers tegen mekaar opengetrokken op de RTBF-radio. Denis Ducarme weigerde echter met koploper en favoriet Georges-Louis Bouchez in debat te gaan. Daarom mochten ze een na een plaatsnemen achter de micro.

De 33-jarige Bouchez haalde 44,59 procent van de stemmen achter zijn naam. Omdat hij niet de helft haalde, komt er een tweede stemronde. Daarin neemt Bouchez het op tegen ontslagnemend fedreaal minister Ducarme. Hij haalde met 25,12 procent de tweede hoogste score.

Volgens Ducarme is het nu tijd om de resultaten van de eerste ronde te analyseren en zullen de debatten nadien wel volgen. Enkele minuten nadat Ducarme de studio had verlaten, noemde Bouchez de situatie "lachwekkend" en "een beetje bizar". Hij benadrukte dat die niet overeenstemt met de algemene sfeer binnen de liberale partij.

Bouchez was alvast niet mals voor zijn tegenstander. "De rol van een MR-voorzitter, is de partij verenigen. Dat doe je niet met een populistisch refreintje als 'de basis tegen de elite'", luidde het. Dat was een duidelijke vingerwijzing naar Ducarme, die gisterenavond had uitgehaald naar "een vorm van mobilisering van het apparaat voor een kandidaat", waarbij hij zichzelf als kandidaat "van de basis" naar voren schoof. Een standpunt dat hij vanochtend herhaalde: "Ik zou het appreciëren mochten er binnen de liberale beweging geen stemaanwijzigingen worden gegeven."

"Ik kom van de basis en als ik hier ben geraakt, dan is dat dankzij de kracht van het debat en de moed van mijn overtuigingen", riposteerde Bouchez, die ook in de Senaat zetelt. "Ik heb bepaalde partijtoppers drie of vier keer bezocht. Ik heb hen moeten overtuigen".

Bouchez schuift zichzelf naar voren als "de meest liberale kandidaat" en ziet in de resultaten van de eerste ronde een duidelijk signaal van de leden om terug te keren naar de fundamentele waarden van het liberalisme, gekoppeld aan openheid en modernisering. Ducarme leest er dan weer de bezorgdheid in van een groot deel van de leden om naar een sociaal en progressief liberalisme te gaan. "We moeten die stroming respecteren. Ik wil dat de sociale liberalen zich opnieuw goed voelen bij de MR.”