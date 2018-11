Overal in Nederland wordt betoogd tegen intrede van Sinterklaas LVA

17 november 2018

04u31

Bron: Belga 0 In heel Nederland zijn dit weekend demonstraties bij de aankomst van Sinterklaas. Tijdens de landelijke intocht zaterdag in de gemeente Zaanstad hebben vier actiegroepen zich gemeld: twee van voor- en twee van tegenstanders van Zwarte Piet. Ook op veel andere plaatsen bij onze noorderburen zijn protesten aangekondigd.

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) mijdt dit jaar de landelijke intocht, maar gaat elders betogen. Zo vinden er onder meer demonstraties plaats in Den Haag, Rotterdam, Dokkum, Groningen, Eindhoven, Apeldoorn, Den Helder, Weesp en Maassluis. In een aantal van die plaatsen zijn ook tegendemonstraties aangekondigd. De actievoerders hebben speciale plekken toegewezen gekregen waar ze mogen staan, maar die vielen niet allemaal in goede aarde. Zo vindt KOZP dat de betogers op de locaties in Den Haag en Rotterdam niet goed zichtbaar en hoorbaar zijn.

In Zaanstad, waar zaterdag zo'n 25.000 mensen worden verwacht, gelden eveneens strikte regels voor betogers. Zo staan de voor- en tegenstanders in aparte vakken zodat ze niet de confrontatie aan kunnen gaan en moeten toeschouwers door toegangspoortjes voor de aankomst van Pakjesboot 12. De intocht is rechtstreeks te zien op tv in een speciale editie van het Sinterklaasjournaal.

Aanhangers van KOZP werden vorig jaar onderweg naar de landelijke intocht in Dokkum tegengehouden op de snelweg door middel van een wegblokkade. De initiatiefnemers daarvan zijn vorige week veroordeeld tot taakstraffen.