Over de piek, heropflakkering, tweede golf en de start van veel ellende: hoe verloopt coronapandemie nu wereldwijd?

09 juli 2020

12u32

Bron: Reuters, BBC, Belga, ANP 0 In Europa lijken we het ergste dan wel voorlopig achter de rug te hebben, op tal van plekken in de wereld blijft het coronavirus hard voortrazen. Nog elders wint het virus nu pas echt aan kracht. Hoe ziet de globale situatie rond corona er momenteel uit? Een overzicht.

Nadat het coronavirus eind vorig jaar voor het eerst werd gedetecteerd in de Chinese miljoenenstad Wuhan, verspreidde het zich daarna over heel de wereld. Intussen zijn er meer dan 12 miljoen bevestigde besmettingen - een onderschatting - in 188 landen. Meer dan een half miljoen mensen zijn al aan het gevreesde longvirus bezweken.

Pandemie versnelt

Europa en Noord-Amerika kregen als eerste werelddelen zware klappen te incasseren, met een grote piek in de maand april. Vooral het Verenigd Koninkrijk – meer dan 44.000 doden tot nu toe, het hoogste aantal in Europa -, Italië (bijna 35.000 doden), Frankrijk (bijna 30.000 doden) en Spanje (zo’n 28.000 overlijdens) werden zwaar getroffen. Ondanks dat de schrik voor een tweede golf er op verschillende plekken goed inzit na enkele lokale uitbraken, lijkt het ergste in Europa – vooralsnog – voorbij. Dat is wel even anders op andere plekken in de wereld.

Eind juni waarschuwde de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nog dat de strijd tegen het virus “nog lang niet afgelopen” is, ondanks de eerste zuchten van opluchting in Europa. “Hoewel verschillende landen vooruitgang hebben geboekt, is de pandemie eigenlijk aan het versnellen”, benadrukte hij.

Heropleving

Zo worden nu vooral Centraal en Zuid-Amerika en Azië geconfronteerd met een grote stijging qua besmettingen. En in Noord-Amerika is er de laatste weken een heuse heropleving van nieuwe infecties, vooral gestuwd door nieuwe uitbraken in de Verenigde Staten, waar al meer dan 3 miljoen mensen positief hebben getest op het coronavirus en meer dan 130.000 mensen zijn bezweken. De laatste tijd worden er geregeld dagrecords gebroken.

We zitten nog steeds tot onze knieën diep in de eerste golf Viroloog Anthony Fauci

“We zitten nog steeds tot onze knieën diep in de eerste golf”, verwoordde Amerikaans topviroloog Anthony Fauci het eerder deze week. Volgens het Witte Huis is de stijging van het aantal coronagevallen het logische gevolg van een opschaling van testen. Maar Fauci waarschuwde dat de hogere percentages van positieve testen niet kunnen verklaard worden door meer testen. De meest recente stijging wordt aangevuurd door verse uitbraken in het zuiden en het westen van het land, met voornamelijk bezorgdheid rond Texas en Idaho.

Maar ook Mexico ziet het aantal besmettingen maar stijgen. Woensdag kwam het tot een nieuw infectierecord met bijna 7.000 besmettingen op één dag. Daarmee is Mexico nu Spanje voorbij en komt het met in totaal meer dan 275.000 infecties op plek acht te staan in de jammerlijke top van landen met de meeste gevallen wereldwijd. Er werden ook opnieuw 782 overlijdens genoteerd, waardoor de dodentol op 32.796 komt te staan, de vijfde hoogste ter wereld.

Piek nog niet bereikt

Waar de pandemie op dit moment volop woedt? In Zuid-Amerika. Daar is de eerste piek nog niet bereikt. Brazilië is het zwaarst getroffen. Het coronavirus is nu al bij meer dan 1,7 miljoen Brazilianen vastgesteld, Covid-19 is reeds meer dan 67.000 Brazilianen fataal geworden. Alleen de VS hebben dus meer besmettingen en doden. Ook Peru en Chili worden zwaar getroffen en gaan richting piek.

Colombia heeft aangekondigd de nationale lockdown met minstens twee weken te verlengen, nadat de toename van het aantal gevallen en ook sterfgevallen in verschillende steden begon te versnellen. Ook Argentinië kijkt met een bang hart naar de stijging in besmettingen daar, die de eerste successen van het land om de verspreiding van het virus uit te stellen, bedreigen.

In Azië kampt India momenteel met het derde hoogste aantal bevestigde gevallen ter wereld, terwijl het land met meer dan 1,3 miljard inwoners lange tijd redelijk gespaard leek. Nu zijn er echter al bijna 770.000 besmettingen gedetecteerd en meer dan 21.000 doden te betreuren. Het gezondheidssysteem van India komt steeds meer onder de druk te staan.

Nu pas het begin

In Afrika lijkt het virus zelfs nu pas echt van de grond te komen.

In heel Afrika zijn nu meer dan een half miljoen besmettingen geregistreerd, met een opmerkelijke stijging in verschillende landen. De voorbije maand is het aantal besmettingen in 22 Afrikaanse landen liefst verdubbeld. Algerije, Egypte, Ghana, Nigeria en Zuid-Afrika tellen meer dan 42 procent van alle gevallen op het continent. Zuid-Afrika is het zwaarst getroffen land, met 29 procent van het totale aantal infecties. Tot nu toe zijn op het continent bijna 12.000 mensen gestorven aan COVID-19.

“Nu meer dan een derde van de Afrikaanse landen het aantal besmettingen de afgelopen maand zag verdubbelen, neemt de dreiging van COVID-19 op de kwetsbare gezondheidssystemen op het continent toe”, verklaarde Matshidiso Moeti, directeur Afrika van de WHO, donderdag. De pandemie vordert verder langzaam in Eritrea, Gambia, Mali, Seychellen en Togo. Tien landen zagen voorbije maand dan weer een dalende trend, waaronder Egypte.

Tweede golven?

Eerdere pandemieën ontwikkelden zich in ‘golven’ van besmetting, met nieuwe uitbraken na een initiële piek. Gezondheidsexperts denken dat COVID-19 een gelijkaardig patroon zal volgen, maar er is niet echt een duidelijk akkoord over wat nu net een tweede golf inhoudt. Hoewel meerdere landen een stijging in infecties zien nadat ze eerder het virus onder controle leken te hebben, kunnen ze evengoed nog steeds in de eerste fase van de uitbraak zitten, met een heropflakkering. En een stijging kan ook soms het gevolg zijn van meer testen.

Hoe dan ook ziet bijvoorbeeld Iran een hernieuwde golf van besmettingen, zondag werd ook een recordaantal van 163 doden op één dag tijd bevestigd. Volgens officiële cijfers van de autoriteiten had Iran begin mei zijn laagste dagelijkse balans opgetekend voordat het land de afgelopen weken werd geconfronteerd met een nieuwe stijging.

Ook Israël kent een stijging sinds tal van restricties werden versoepeld eind mei. Woensdag was er een piek van 1.320 besmettingen op een dag, het totaal staat nu op bijna 33.000. De afgelopen dagen ligt de hoeveelheid gerapporteerde besmettingen telkens boven de 1.000. Ter vergelijking: in de hele maand mei werden in het land in totaal slechts rond de 1.200 nieuwe infecties gemeld.

In Australië is inmiddels de grens tussen de deelstaten New South Wales en Victoria gesloten na een piek van gevallen in verschillende delen van Melbourne. Zo’n 5 miljoen mensen in de tweede stad van Australië zitten weer in lockdown. Buiten Victoria blijft het aantal nieuwe coronabesmettingen in Australië beperkt. Landelijk is tot dusver bij zo’n 9.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Een relatief klein aantal in vergelijking met andere landen.



