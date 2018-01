Ovenisten vertellen hoe het is om in een crematorium te werken

Marjon op de Woerd

17u25

Bron: Trouw 1 Fleur Wiersma Gert-Jan Bruggeman Trouw-fotografe Fleur Wiersma bracht een bijzonder beroep in beeld: ze portretteerde de mensen die werken in het hart van een crematorium: bij de oven.

Gert-Jan Bruggeman: " Het stof dat vrijkomt heb je liever niet op je pak"

Het is warm in de ovenruimte bij Uitvaartstichting Hilversum. Gert-Jan Bruggeman loopt naar de computer die alles registreert. "De oven is nu vol in werking", zegt hij. De huidige temperatuur? 1002 graden Celcius. Het kostuum dat hij draagt tijdens diensten in de aula of bij het verwelkomen van gasten gaat uit als hij 'ovendienst' heeft. Gewone kleding, dat beweegt een stuk makkelijker. En al dat stof dat vrijkomt heb je ook liever niet op een net pak.

Een klein rond gat biedt een inkijk in de oven. Een roodgloeiende massa. "Dat witte dat er nu doorheen komt is de schedel. De kist is al vergaan", zegt de 33-jarige ovenist.

Je hebt 10% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN