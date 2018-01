Oudste zoon horrorkoppel haalde hoge punten op school, maar klasgenoten vertellen nu dat ze wel fronsten bij zijn vreemde gedrag Koen Van De Sype

30 januari 2018

14u50

Bron: Time, Daily Mirror 0 Hij was een van de weinige kinderen van de familie Turpin die van zijn ouders naar school mochten en ondanks de horror die hij thuis moest doorstaan, blijkt hij mooie punten te hebben behaald. Zijn klasgenoten keken af en toe wel raar op van zijn vreemde gedrag. “Als ik hem begroette, keek hij me alleen maar aan, zonder iets te zeggen”, vertelt iemand die samen met hem les volgde.

Autoriteiten maakten deze week bekend dat niet alleen de oudste dochter (29) van David (59) en Louise (47) Turpin naar school mocht, maar ook hun oudste zoon (26). De ietwat vreemde jongen met het pagekopje was stil en teruggetrokken en trok weinig aandacht. Hoewel het ongewoon was dat zijn moeder hem elke dag afzette en dan aan de klas wachtte tot de les voorbij was.

Eervolle vermelding

Uit documenten van het Mt. San Jacinto College die nieuwszender ABC News kon bemachtigen, blijkt dat hij bij de besten van de klas was. Zowel in de herfst van 2015 als in de lente van 2016 kreeg hij zelfs een eervolle vermelding, volgens schoolwoordvoerster Karin Marriott. Hij blonk onder meer uit in algebra, Engels, gitaar spelen en publiek spreken. Over de mishandeling die hij en zijn twaalf broers en zussen thuis moest doorstaan, repte hij echter met geen woord. Hoewel hij daar wel de kans toe had. (lees hieronder verder)

“Hij was altijd stil en alleen”, aldus klasgenote Marci Duncker. “Hij verliet de klas ook meestal als laatste. Als ik hem begroette of een gesprek met hem probeerde aan te knopen, keek hij me alleen maar aan. Zonder iets te zeggen. Hij had een van de meest trieste gezichten die ik ooit zag.”

Normaal

Volgens Gale Kelley van de International Association of Trauma Professionals is het niet vreemd dat de jongen niets loste over zijn thuissituatie. “Hij werd in dat gezin geboren, het was normaal voor hem”, zegt ze. “Sommige van de 13 kinderen beseften misschien niet eens dat ze mishandeld werden.” (lees hieronder verder)

Volgens Kelley vertellen misbruikers hun slachtoffers vaak dat ze niets moeten zeggen over wat er achter gesloten deuren gebeurt. Of dat ze het verdienen om zo behandeld te worden. Dat kan het voor de kinderen van het gezin Turpin ook moeilijk gemaakt hebben om hulp te zoeken.

De politie kon de kinderen midden deze maand uiteindelijk ontzetten nadat een 17-jarige dochter van het koppel uit een raam was geklommen en de hulpdiensten verwittigd had. Het huis rook naar uitwerpselen en de kinderen bleken niet alleen verwaarloosd en uitgehongerd, maar ook gefolterd en vastgeketend te zijn. Volgens de openbare aanklager woog de oudste dochter amper 37 kilogram. (lees hieronder verder)

De ouders werden opgepakt en zitten nu in de cel in afwachting van hun proces. Ze mogen de komende drie maanden geen contact hebben met hun kinderen buiten de rechtszaal. Ze riskeren allebei 94 jaar cel, maar pleiten onschuldig voor alle aanklachten.

De meerderjarige kinderen zijn intussen ondergebracht in een project voor begeleid wonen, de minderjarige kinderen in twee pleeggezinnen. Volgens psychologen kan het echter nog jaren duren eer ze over het trauma heen zijn en zullen ze jaren therapie nodig hebben. Het is volgens hen ook het beste dat de kinderen zo weinig mogelijk uit elkaar worden gehaald.

Ontwikkeling

“Hun ontwikkeling zal ongetwijfeld vertraging oplopen”, aldus therapeut Russell Rice, die een behandelingsprogramma voor tieners leidt. “Niet alleen fysiek, maar ook psychisch. Ze zijn het gewend van in crisismodus te leven. Overal is er voor hen gevaar. Door hun afgeschermde leven kan de buitenwereld ook intimiderend overkomen. Ze kennen vermoedelijk niet eens het concept van geld en winkelen. Ze zullen dus zeker goede begeleiding nodig hebben.”