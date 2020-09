Oudste vrouw (117) ter wereld nu ook oudste Japanse ooit HAA

19 september 2020

17u11

Bron: ANP, DPA 2 De oudste nog levende vrouw ter wereld, Kana Tanaka, heeft nu ook het record in Japan beet. Ze is met 117 jaar en 261 dagen de oudste mens ooit in haar vaderland, voor zover bekend.

Tanaka, die in een bejaardenhuis in Fukuoka woont, verdrong Nabi Tajima van de eerste plaats op de ranglijst van het Guinness-boek. Ze volgde haar in maart vorig jaar op als oudste ter wereld.

Vredesteken

De krasse Japanse poseerde voor een foto met een gelukwens-oorkonde van de prefect van Fukoika terwijl ze met haar vingers het vredesteken maakt. "Het is ongelooflijk dat ze ook nu nog kan praten en zelfstandig eten", zei haar 60-jarige kleinzoon Eiji in de krant Mainichi Shimbun.

Als zijn oma over drie jaar 120 wordt, viert zijn echtgenote haar 60e verjaardag. Het wordt een gezamenlijk feest, beloofde hij.

Bordspel

Tanaka, die nog graag het bordspel Othello tevoorschijn haalt, werd op 2 januari 1903 geboren als zevende in een gezin met uiteindelijk negen kinderen. Ze trouwde in 1922 en kreeg vier kinderen en adopteerde er ook nog een.

Volgens Guinness World Records was de Française Jeanne Louise Calment de oudste mens ooit. Zij overleed in 1997 op 122-jarige leeftijd. Op de recordlijst staat de Brit Bob Weighton (112) vermeld als oudste nog levende man.

Vorige maand werd het overlijden bekendgemaakt van de Zuid-Afrikaan Fredie Blom. Hij zou 116 zijn geworden, maar voor die claim zag Guinness onvoldoende bewijs.

