Oudste persoon ter wereld overleden op 117-jarige leeftijd

AV

27 juli 2018

11u37

Bron: BELGA, AP

In Yokohama, een stad ten zuiden van de Japanse hoofdstad Tokio, is afgelopen zondag Chiyo Miyako overleden. Ze werd 117 en was daarmee de oudste persoon ter wereld. Dat heeft Guinness World Records bevestigd. Miyako stierf kort nadat de officiële bewijzen van haar gooi naar de titels van "oudste levende persoon" en "oudste levende vrouw" waren goedgekeurd.