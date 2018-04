Oudste persoon ter wereld (117) overleden in Japan

22 april 2018

Nabi Tajima, de oudste persoon ter wereld, is op 117-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in het zuiden van Japan waar ze sinds januari verbleef. De vrouw overleed aan ouderdom, meldt persbureau AP.