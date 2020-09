Oudste park Californië door bosbranden te gevaarlijk voor publiek

Big Basin Redwoods, het oudste natuurpark in de Amerikaanse staat Californië, is voorlopig niet toegankelijk voor publiek. De hevige bosbranden die er recent woedden, veelal veroorzaakt door blikseminslag, hebben het te gevaarlijk gemaakt. Dat hebben overheidsfunctionarissen gezegd nadat gouverneur Gavin Newsom poolshoogte was gaan nemen in het zwartgeblakerde gebied