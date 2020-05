Oudste man van de Benelux overleden, hij werd 109 jaar en 280 dagen oud HLA

07 mei 2020

10u23

Bron: ANP 1 Eelke Bakker, de oudste man van de Benelux, is in zijn woonplaats Dokkum in Nederland overleden. Hij was 109 jaar en 280 dagen, meldt het Nederlandse dagblad Leeuwarder Courant.

Bakker is geboren op 28 juli 1910 en overleed op zondag 3 mei. De uitvaart is in familiekring gehouden. In 2017 was de Dokkumer de oudste man van Nederland, ruim een jaar later de oudste Fries ooit. Sinds het overlijden van de 108-jarige priester Jacques Clemens in 2018 was hij de oudste man van de Benelux.

Een jaar geleden was de oudste man van de Benelux zelfs nog te vinden op het zestigjarig huwelijksfeest van zijn dochter. Bakker wordt door zijn familie omschreven als een “lieve zorgzame vader, schoonvader en fantastische (oude) opa”. Zijn vrouw overleed op 3 maart 2007, zij werd 91 jaar oud.